Brandon Flowers de The Killers cantó “Entrégate” de Luis Miguel en Monterrey

En los últimos meses, grandes estrellas internacionales han cautivado al público mexicano con sus presentaciones. Tal fue el caso de Coldplay, agrupación que se presentó con éxito en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México o el reciente paso de Lenny Kravitz por Mixcoac, donde no sólo habría probado antojitos mexicanos, también impresionó con sus pasos de baile a ritmo de mariachi.

Ahora tocó el turno de The Killers, icónico grupo estadounidense que sorprendió a sus fans regiomontanos con sus presentaciones que se llevaron a cabo el pasado 26 y 27 de abril. Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron con memes, mensajes de cariño y alguno que otro video de los momentos más memorables de los conciertos, situación que posicionó a la banda entre las principales tendencias de Twitter.

Gracias al material recuperado por los asistentes se logró apreciar el momento exacto cuando Brandon Flowers, vocalista de The Killers, impactó al cantar el fragmento de una famosa canción en español. Se trató nada más ni nada menos de Entrégate, tema que Luis Miguel lanzó en 1990 y que actualmente es considerado como uno de sus grandes éxitos.

En el fragmento recuperado por la cuenta de Twitter @t_hekillersfan se puede apreciar a Brando Flowers sobre el escenario luciendo un conjunto negro compuesto por un pantalón y una camisa, así como un saco brilloso. Durante lo que parece ser un puente entre una canción y otra, el vocalista interactuó con el público regiomontano incitando algunos coros.

De repente interrumpió para cantar: “Entrégate, aún no te siento” y motivó a que los asistentes continuaran con la canción. Inmediatamente después pidió a sus compañeros seguir con otro de sus temas.

Los usuarios de redes sociales no sólo aplaudieron el gesto del vocalista de 40 años, externaron su deseo de que se repita en sus próximos conciertos. Cabe mencionar que The Killers tiene pendientes dos presentaciones más en México antes de seguir con su gira en España; el viernes 29 de abril ofrecerán un concierto en Zapopan, Jalisco, y el domingo 1 de mayo prometieron brillar en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Yo después de ver todos los setlist de The Killers con la incertidumbre de no saber que canciones quitarán y cuáles agregarán en el Foro Sol”. “Verdaderamente The Killers me mató después de Here With Me, jamás había llorado en un concierto como acabo de llorar”. “Yo viendo las historias de los que fueron al concierto de The Killers”. “Gracias The Killers por tocar aunque fuera un pedacito de Here With me siempre quise escucharla en vivo”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Quienes ya cuentan con sus entradas para los próximos conciertos manifestaron sentirse muy ansiosos por que llegue el día esperado tras ver los fragmentos del espectáculo que se ofreció en Monterrey. En medio de la euforia, algunos internautas compararon dicho concierto con los que dieron Coldplay como parte de Music Of The Spheres World Tour.

“The Killers es mil veces mejor que Coldplay pero la gente no está preparada para hablar de este tema”, escribió un usuario de la plataforma. El tuit dividió opiniones, sin embargo, la mayoría de los tuiteros se expresaron en favor de las dos bandas debido a que cada una ha logrado posicionarse en el gusto del público con sus canciones.

“No entiendo la necesidad de comparar a Coldplay y The Killers, ambas son bandas 0 problemáticas, se entregan a su público y tienen temazos”. “Coldplay y The Killers se admiran los unos a los otros pero twitter ha decidido echarlos a pelear”. “Te gustan más y ya. Son bandas para señores de la misma edad, no se puede medir que es “mejor” cuando el estándar es exactamente el mismo”. respondieron.

