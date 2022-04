El conmovedor mensaje de Siddhartha para Ximena Sariñana: “La vida nos hizo coincidir”

Siddhartha y Ximena Sariñana compartieron escenario (foto: IG iamsiddhartha)

Siddhartha se ha caracterizado por tener profundas canciones que no sólo conmueven a sus fans, sino también ha ganado gran popularidad debido a que hace poco tiempo se convirtió en papá de Mar, su bebé procreado con la youtuber Yuya.

Pero en esta ocasión, el intérprete de canciones como Paraíso Lunar, Azul, Ser Parte o Brújula aprovechó sus redes sociales para enviarle un tierno mensaje a Ximena Sariñana, quien consideró una de las personas que lo inspiró a adentrarse en la industria musical.

“Creo que ella no recuerda aquel día, pero a mi me quedó muy presente, pues al tiempo vi como sus planes se habían convertido en un álbum muy exitoso. Hace algunos años conocí a @ximenamusic en un Vive Latino, ambos estábamos parados viendo a una banda que ahora no recuerdo e intercambiamos algunas palabras, dentro de las cuales me contó que estaba empezando a hacer su proyecto solista y yo le conté que yo estaba empezando a hacer lo mismo”, inició.

En este sentido, el cantante apuntó que esto sentó un precedente en él, porque posteriormente se percató que los dos habían logrado sus sueños al punto de que ya son compañeros.

El cantante recordó cuando conoció a Ximena (Foto: Instagram/@iamsiddhartha)

“Ahora años después, los sueños de ambos se han ido materializando y la vida nos hizo coincidir en una canción que ahora cantamos por primera vez juntos en vivo y que seguramente seguiremos cantando cada vez que la música nos siga haciendo coincidir, gracias Ximena por compartir tu talento, te admiro!”, colocó.

Ante estas palabras, Ximena no se quedó callada y comentó: “Amigo, te admiro y te quiero”. Asimismo, desde su propia cuenta de Instagram la cantante de Aire soy compartió la misma imagen que Siddhartha.

“Amigo @iamsiddhartha fue hermoso reconectar contigo y poder hacer un concierto juntos, amé ver tu show y compartir tu música, eres un fregón alcen la manita si quieren una gira juntos”, colocó.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos pidieron que ambas celebridades tuvieran próximamente una colaboración.

El cantante tienen muchos fans (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

“Por favor, mi razón de vivir desde ahora será que esa gira se cumpla”. “Ximenita eres un orgullo<3 qué buen show te avientas siempre! graaaan mujer”. “Respiro es de mis canciones favoritas, la adoro y siempre que puedo pongo el video donde cantan juntos. Gracias por tanto”, fueron algunas de las menciones que llenaron las redes sociales.

Actualmente Siddhartha se encuentra de gira y aún le quedan varios lugares por visistar y compartir con sus más fieles seguidores. A continuación decimos las siguientes fechas en las que dará concierto el cantante:

-El 30 de abril se presentará en el auditorio STOA de Cancún, Quintana Roo. El costo de los boletos será de $800 en los palcos derecho e izquierdo mientras que en el balcón central costará $700.

-El 5 de mayo se presentará en el auditorio INAM de Hermosillo, Sonora.

-El 7 de mayo se presentará en El Parque el Chamizal en Ciudad Juárez como parte del festival Tecate Supremo.

Siddhartha está en una gira (Foto: Instagram/@iamsiddhartha)

-El 12 de mayo se presentará en el Foro del Lago ubicado en León, Guanajuato

-El 27 de mayo se presentará a las 20:00 horas en el Auditorio Cinetex de Tlaxcala.

-El 28 de mayo se presentará en el Teatro Ocampo en Cuernavaca, Estado de México

-El 24 de junio se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

-El 2 de julio se presentará en el Auditorio Josefa de Querétaro

-El 30 de julio se presentará en el Teatro Bicentenario de San Luis Potosí.

