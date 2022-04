Memo del Bosque habló del supuesto catálogo de actrices de Televisa: “No creo que ni tuvieran necesidad”

Memo del Bosque cuenta con una trayectoria de 30 años al frente de producciones para Televisa, como el canal Telehit, 'Perdiendo el juicio' y 'Nosotros los guapos' (Foto: Instagram@memodelbosquetv)

“Es un tema bien complicado y bien peligroso, muy delicado. Obviamente todo el mundo merece todo el respeto”, es como contestó el productor Memo del Bosque a Infobae México al preguntarle sobre los múltiples casos de acoso sexual, abuso de poder y otras relaciones nocivas que se dan en el medio del entretenimiento frente a denuncias como las que han señalado a figuras como Luis de Llano Macedo, Toño Berumen y Harvey Weinstein.

Para el productor de Perdiendo el juicio, la relación entre figuras de autoridad en una producción televisiva y alguna persona de su elenco es una cuestión “natural”, y destacó que un enamoramiento o atracción de este tipo se puede dar en todos los ramos laborales.

“Alguna vez escuché a Gustavo Loza, productor de 40 y 20 y de cine, y decía: ‘Yo paso la mayor parte del tiempo en los foros y es lógico que de pronto me sienta atraído o me enamore, o alguien se sienta atraído de mí en mi trabajo porque ahí es donde paso la mayor parte de mi vida’. Yo decía ‘wow, qué interesante lo que dice, tiene su razón’, porque si tratas al día a día a lo mejor alguien termina admirando el trabajo de ese productor, y él de una actriz y es tanta la empatía y el trato que puede surgir algo, que pueda haber alguna relación”, explicó.

Memo del Bosque considera que en todo ambiente de trabajo se pueden dar relaciones sentimentales "naturales y limpias" (Foto: Efe)

Y es que para el realizador detrás de proyectos como El calabozo, Nosotros los guapos, 100 mexicanos dijieron y el canal musical Telehit, con la convivencia diaria puede surgir una relación sana: “Eso yo lo siento como muy natural y muy limpio, lo malo aquí que puede haber es que diga alguien ‘oye a cambio de algo me tienes que dar algo’ ahí sería ya un abuso de poder. O sea, te estoy planteando que si yo te doy trabajo, me tienes que dar esto, eso aquí y en China y no nadamás en el entretenimiento, en un hospital y en una escuela y donde pudiera pasar, es algo muy delicado y un abuso muy fuerte de poder, de posición”, agregó.

Memo también aseguró que las denuncias de abuso o acoso pueden ser engañosas, y calificó como “muy complejo” el tema por el que dicha denuncia pueda ser de una “presunta víctima”: “Imagínate si tu asistente te dice ‘¿me puede dar lunes y martes libre? Y que tú digas ‘definitivamente no se puede porque tenemos mucho trabajo’ y le genere una molestia, y que al tercer diga ‘esta persona quiso abusar de mí’, entonces nadamás con esa denuncia, sea cierta o no, ya queda muchísima gente afectada, familiares afectados. Y si no fue cierto ya se hizo el escándalo. Tiene que pasar tiempo hasta que la persona compruebe realmente que hubo ese abuso de poder, es bien delicado”.

Memo dijo deconocer el rumorado catálogo de actrices de Televisa (Foto: Archivo)

El productor con 30 años dentro de las filas de Televisa considera que algunas veces la prensa se encarga de poner el toque amarillista a este tipo de noticias: “Se ha hecho mucho en los medios de comunicación, como noticias, como que “aquí hay carnita, pues escárbale”, es complejo, no sé eso cuánto tiempo va a estar, qué bueno que surjan denuncias cuando ha habido cosas así, pero yo estoy seguro que ha habido cosas muy naturales entre mucha gente que pudo haber habido relaciones, no en el medio, no en productores, no en directores, no en el medio de Hollywood, en escuelas, farmacias, hospitales, empresas, en todos lados”.

Aunque por años y gracias a las declaraciones de Kate del Castillo, un supuesto catálogo de actrices de la televisora, donde el “talento” podía ser escogido por publicistas y empresarios para entrar en contacto íntimo, el productor de Minuto para ganar VIP lo calificó como “un mito”.

Memo ha sido el creativo detrás del canal Telehit y diversas producciones como "Las pellizcadas de Márgara Francisca" y "El Calabozo" (IG: memodelbosquetv)

“Yo desconozco y a mí no me consta nada, yo conozco este catálogo que te mandan del CEA donde te dicen ‘buscas niños, aquí están las caras de los actores, buscas adolescentes, buscas actores de renombre, buscas los primeros actores, aquí está López Tarso’, o sea un catálogo de fotos. Ese catálogo que te lo mandaba el CEA con fotografías de ellos para que como productor te hicieran más fácil tu trabajo a la hora de contratar a alguien, ese siempre existió y es el que yo conozco.

“El otro que dicen, yo escuché (en los medios) pero nunca nada, ni he visto nada, ni sé que hubiera uno, se me hace como un mito, una cosa extraña, no creo que ni tuvieran necesidad de que haya un catálogo, hasta que alguien compruebe algo que se ha dicho durante años...entonces es como crees. No hay forma de saberlo”, sentenció.

