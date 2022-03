Natalia Téllez negó acoso sexual por parte del productor Memo del Bosque

La actriz negó todo (Foto: Instagram/@natalia_tellez/@memodelbosquetv)

Las historias de acoso sexual o abuso psicológico de productores de televisión en contra de talento femenino en el mundo del espectáculo mexicano no dejan de ser temas de conversación releventantes dentro de redes sociales y medios de comunicación. Tras un fuerte rumor que involucra dicho acto por parte de Memo del Bosque hacia Natalia Téllez, durante la época en que ella formaba parte de Telehit, ahora es la presentadora quien ha negado todo rotundamente.

Sin dudarlo dos veces, la ex conductora de Hoy aprovechó que el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría Fin De Semana, le preguntó sobre el rumor que se había desatado días atrás en diversos medios de comunicación, que mencionaban que quién fuera su productor durante un par de años la había acosado sexualmente y ahora ella, tras las declaraciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano, estaría dispuesta a hablar.

“Nada de eso es cierto, de hecho yo salí con el hijastro de Memo del Bosque, he sido muy cercana a su familia, a sus niños, entonces pues no, si esa fuera la situación yo no podría estar así de cerca y lo hubiera dicho”, expresó en el programa conducido por Sofía Aragón, Alex Sirvent, Gaby Ramírez y La Bebeshita.

La conductora felicitó a sus colegas que han denunciado (Foto: Ig natalia_tellez)

Aunque de una manera muy cómica trató de suavizar el tema sobre los acosos sexuales dentro de las televisoras en México, la también actriz -que ahora es viral por su participación en La Rosa de Guadalupe dentro del capítulo que tiene la frase “no cabe duda, eres emo”- aseguró que a ella durante toda su trayectoria artística no ha atravesado ninguna situación similar y aunque por ello se siente privilegiada, le da gusto que muchas más personas que si no se queden calladas.

“No, no, yo creo que es mi falta de pecho ja ja, no es cierto, no. No sé, no me ha pasado pero es muy importante que se sepa que pues ocurre demasiado y que hay que denunciar”, expresó la actriz de proyectos como Te Acuerdas de Mí, Veinteañera, divorciada y fantástica y 40 y 20.

El productor siempre habla bien de ella Fotografía cedida por Televisa que muestra al productor de televisión mexicano Guillermo del Bosque. EFE/Paco/Cortesía Televisa/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

En el pasado Memo del Bosque se ha referido de muy buena manera de la ex conductora del matutino más popular de Televisa; dentro del marco de los 25 años de Telehit, el productor expresó su alegría por poder formar parte del canal de música más popular de la televisora de San Ángel así como lo orgulloso que lo hacía sentir ser parte de la historia de grandes talentos nuevos y emergentes como es el caso de Téllez.

“Me da gusto regresar y ayudar a algo que es como un hijo mío, agarrarlo de la mano y decirle: ‘vamos pa’ rriba de nuevo. Me siento feliz de haber apostado por nuevos talentos; hoy que veo nombres como Adal (Ramones), Omar Chaparro, Natalia Téllez o el Platanito me da mucha alegría. Fuimos un granito de arena para toda esa gente que hoy son grandes talentos”, refirió ante Televisa Espectáculos.

Natalia Téllez presumió su pancita en un diminuto bikini (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

En los últimos días las declaraciones de Sasha Sokol sobre su vivencia con Luis de Llano siendo ella una menor de edad de tan solo 14 años han provocado una revolución no solo en redes sociales y medios de comunicación, sino incluso en la sociedad mexicana que no solo se ha interesado por los casos públicos, sino que ahora le exigen o piden a las personalidades aparentemente afectada y que públicamente los televidentes lo han descubierto, que se animen a denunciar como lo hizo la ex Timbiriche.

Nombres de personalidades como Thalía, Angelique Boyer, Paulina Goto y más han sido mencionados en plataformas como Twitter donde los debates y famosos “hilos” han hecho viral este tipo de situaciones.

