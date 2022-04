De Yordi Rosado a Sergio Mayer: Memo del Bosque tendrá invitados de lujo en Perdiendo el juicio

Lucía Méndez, Luis de Alba y El Piojo Herrera son algunos de los famosos que serán puestos a juicio (Archivo / Twitter / @luciamendezof)

“Los artistas ya entendieron el formato, ya saben cómo es el juego”, contó el productor Memo del Bosque sobre la segunda temporada de Perdiendo el juicio, serie de comedia que se estrenará este lunes 25 como parte de la barra Noche de buenas en el canal emblema de TelevisaUnivision. Se trata de una nueva entrega de 12 capítulos en los que distintas personalidades serán sometidas a juicio sobre uno o varios de sus escándalos.

En esta nueva etapa, el banquillo de los acusados recibirá a personajes del medio artístico, pero también del deporte y la comedia. Para platicar sobre el programa nocturno, Del Bosque conversó con Infobae México y se dijo feliz por el recibimiento del público en su primera temporada, por lo que se pudo lograr una segunda y ya se planea una tercera.

“Que el artista acusado se preste y venga para reírse de eventos que le pudieron haber pasado...al público le encanta ver el quitarse este vestuario de encima y desnudarse de algo que le pasó y reírse de eso. Este lunes 25 empezamos con Adela Micha, ella es la acusada, juzgarán al mismo Burro Van Rankin, a Lucía Méndez, Miguel El piojo Herrera, a Toño de Valdés y El perro Bermúdez, a Yordi Rosado, a Luis de Alba El Pirrurris, al Platanito”, contó el productor de la emisión.

Memo del Bosque presentará 12 capítulos en los que participan múltiples personalidades (Foto: Archivo)

Sobre la participación de Luis de Alba, el realizador contó que pudo confrontarlo con Carlos Bonavides en una dinámica muy especial: “Él (Luis de Alba) siempre, toda la vida su personaje fue ‘El Pirrurris’, lo junté a él como alguien que siempre se sintió muy cool, muy nice y traje a ‘Huicho Domínguez’, un personaje más popular que también se siente un mirrey en su estilo, los junté, se dieron un mano a mano, se tiraron y se criticaron”, adelantó.

Por su parte, el programa será el escenario del regreso de Adela Micha a la televisora después de varios años de ausencia, además del juicio a Lucía Méndez por “ser una diva” y más personajes que le darán versatilidad a la emisión que contará con el elenco base de Lolita Cortés, Paul Stanley, Jorge El burro Van Rankin, Juan Carlos El borrego Nava, Hugo Alcántara y nuevas adiciones: Alexis Ayala, Jesús Ochoa y Luis Felipe Tovar, quienes entraron al programa tras la salida de Alejandro Tommasi y Roberto Palazuelos, que con su incursión en el mundo de la política ya no pudo continuar en el proyecto.

El Borrego Nava, El Burro Van Rankin y Paul Stanley son parte del elenco que continúa en el proyecto en esta temporada dos (Foto: Televisa)

“Lucía Méndez es una de las últimas grandes divas, dejó la vara muy alta para las nuevas generaciones y ya no tan fácil sale una nueva diva...por ahí jugamos con ese tema... al que le guste el futbol, le va a encantar ver a Miguel El Piojo Herrera, al que le guste el deporte, El perro Bermúdez y Toño de Valdés, al que le guste la comedia va a querer ver al ‘Platanito’ o al ‘Norteño’, al que le guste Yordi, que tiene muchos seguidores, lo va a querer ver”, añadió el también productor de Telehit.

Los testigos que vienen en cada caso, el presidente del jurado que viene en cada caso, son algunos comediantes, son deportistas, otros son cantantes, otros son actores...el público ve en 22 minutos entre 11 y 12 celebridades y un programa muy rápido y dinámico”

Luis Felipe Tovar es una nueva adición al programa donde participa Lola Cortés desde la temporada 1 (Foto: Televisa)

El realizador contó que ya llevaba varios años con este proyecto enlatado, pero no fue sino hasta 2021 cuando pudo materializarlo, además reconoció los retos de hacer el género de la comedia en los tiempos actuales: “Sabía que tenía una buena idea, desarrollando algo padre a lo largo de los años. Esto está caminando muy bien y estoy seguro que irá a más... no la había presentado porque siempre estaba saturado de trabajo. Me encanta hacer comedia en una época tan complicada de malas noticias, turbulencia, violencia, guerra, de tanta cosa, qué padre que la gente se puede llevar a dormir una sonrisa”, expresó.

Del Bosque contó que Jesús Ochoa estuvo muy dispuesto en participar en la nueva temporada, pues ya conocía la emisión (Foto: Televisa)

Por otro lado, el productor que ha desarrollado su carrera en Televisa hizo la observación de cierta hipersensibilidad en la sociedad, por lo que teme que la comedia pueda peligrar en un futuro: “Hemos entrado en unos años cada vez más sensibles donde comedia que antes hacías sin ningún problema, hoy ya no pasaría. Nosotros en la época de El calabozo, que a todo el mundo le encantaba, si hoy lo volviéramos a hacer, a lo mejor les molestarían muchísimas cosas”.

“Está bien que hayamos caído en este proceso, pero también creo que entonces el día de mañana ya no vas a poder hacer nada ni decir nada, vas aplicando la cordura de qué sí y qué no. Estoy de acuerdo, pero ojalá no siga esta vertiente a todo lo que da porque si no el día de mañana la gente no se va a saludar, porque si yo te saludo dices que te falté el respeto y me demandas”, expresó.

La primera temporada se transmitió con éxito también en Estados Unidos (Foto: Televisa)

“Vamos manejando, y poniendo la cordura y uno mismo la autocensura de qué sí y qué no, tampoco dependes de que todo sea palabras altisonantes porque hay comedia muy blanca y muy divertida que podemos seguir haciendo”

