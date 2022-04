La canción de Luis Miguel con la que Diego Boneta debutó en Código F.A.M.A cuando era niño

Diego Boneta interpretó canción de Luis Miguel de niño (Fotos: Archivo/ IG@diego)

En los últimos años no se ha podido desligar a Diego Boneta de uno de los cantantes más representativos para México: Luis Miguel. Y es que, tras la participación del actor durante tres temporadas de la bioserie de El Sol, los fans se han derretido por el joven de 31 años no sólo por su talento actoral, sino por su voz.

Pero algo que pocos conocen es que Luis Miguel: la serie de Netflix no fue el primer acercamiento de Diego Boneta con el cantante, pues fue durante un famoso concurso infantil de los años 90, donde el artista interpretó un reconocido éxito del puertorriqueño.

Todo comenzó cuando Boneta tenía 12 años y debutó en Código F.A.M.A, un programa de Televisa que contaba con el formato de show de talentos. De ahí no sólo Diego estaba a punto de dar su primer paso a una larga trayectoria, sino actores como Jesús Zavala, Alisson Lozz o María Chacón también vislumbrarían el inicio de sus carreras.

No obstante, como una especie de presagio, durante una de sus participaciones en este show, Boneta se dispuso a cantar nada más y nada menos que La chica del bikini Azul, uno de los grandes éxitos de Luis Miguel.

Años antes de interpretar a Luis Miguel, Diego Boneta cantó una melodía del "Sol"

En el video original se puede observar al actor de pequeño, con micrófono en mano entonando los conocidos versos de la melodía: “De pronto flash, la chica del bikini azul, de pronto flash, cambió el color del mar”.

Asimismo, entre brincos y alentando al público, Diego Boneta buscaba triunfar y llevarse el primer lugar en el reality y, aunque quedó en quinto lugar, fue una experiencia que marcó pauta para lo que se avecinaba en su vida.

El actor participó en un show de talentos (Foto: Televisa)

En 2017, cuando la producción de Luis Miguel: La Serie estaba en proceso de buscar al actor que interpretaría a Luis Miguel de niño, Boneta -quien interpretaría al cantante de La incondicional en su etapa adulta- apareció en un video y no sólo alentó a los pequeños a seguir sus sueños y audicionar, sino que aprovechó para recordar su pasado en Código F.A.M.A.

“Puede ser que ya hayan oído que las cosas pasan por una razón y en mi carrera siempre me ha pasado que cuando no me quedo con castings, después de unos meses o años me doy cuenta que no era el proyecto indicado o que por algo no se dio o por algo sí se dio, pero nunca me había pasado estar en un proyecto donde las estrellas estuvieran alineadas de tal forma, donde hubieran tantas coincidencias”, comenzó a decir en el antiguo video en vivo que publicó desde su Facebook.

Diego boneta caracterizado como Luis Miguel. (Foto: Instagram: @Luismiguellaserie)

En este sentido, Boneta ahondó en que sí reflexionó sobre ese momento de su niñez y comentó que tener la oportunidad, mucho tiempo después, de interpretar a uno de los cantantes que más admira fue algo sumamente especial en su vida.

“El primer tema que yo canté en mi vida fue la Chica del Bikini Azul a mis 12 años, tema de Luis Miguel y eso fue como lo que empezó todo para mí y ahora quince años después poder estar interpretándolo a él es una locura”, dijo.

