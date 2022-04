Diego Boneta se despide de Luis Miguel y Netflix: firma acuerdo con Prime Video

El actor se une a Amazon (Foto: Instagram/@diego)

Diego Boneta se ha convertido en uno de los actores mexicanos más importantes por la representación que le ha dado al país en el extrabjero -principalmente en Estados Unidos-. Aunque su carrera es muy larga y algunas generaciones lo recuerdan por sus telenovelas infantiles como Misión S.O.S. o Alegrijes y Rebujos o el fenómeno juvenil Rebelde (2004), otra gran parte de sus fans lo conocieron por darle vida a uno de los cantantes más grandes en la historia de México: Luis Miguel.

Tras tres exitosas temporadas de la primera bioserie que cautivó a México -en la primera temporada como actor, porque se convirtió en productor de las entregas dos y tres-, además de realizar la cinta Nuevo Orden, el popular intérprete con estas experiencias previas consolidó su casa productora Three Amigos con la cual inicia una importante acuerdo con Prime Video, la plataforma streaming de Amazon. Como buena noticia para sus fans, no solo estará a cargo de realizar contenidos, también actuará en algunos proyectos.

“Es un honor empezar esta emocionante asociación con @primevideo Nuestra pasión compartida por contar historias auténticas es la base central de esta asociación, y no podría estar más emocionado de trabajar con @jennifersalke y todo el equipo de Prime Video para crear proyectos increíbles que resonarán con el público es alrededor del mundo. ¡Gracias @alonsoaguilarcastillo por hacer que esto suceda!”, escribió Boneta en su cuenta de Instagram junto a una foto de la noticia.

Diego Boneta y Jennifer Salke, directora de Amazon Studios (Foto: Instagram/@jennifersalke)

Su entrada a la importante nueva marca de streaming será por la puerta grande ya que Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, aseguró que los miembros de la compañía están “entusiasmados de expandir nuestra relación” profesional que incluye la creación y actuación del actor mexicano en programas, películas, series y no se descartan realities. “No podemos esperar”, agregó en sus redes sociales sobre todo lo que vendrá para la compañía, ella y el mexicano que podría estrenar su primer trabajo a finales del 2022 o inicios del 2023.

La firma no solo incluye a Diego, si no también a su hermana Natalia Boneta, ya que parte de la nueva alianza está relacionada directamente con la productora del actor, Three Amigos, donde ella también forma parte porque es socia de gran parte de sus acciones. Por ello ha decidido también festejar la noticia en sus redes sociales dejando unas palabras sobre su sentir:

También sera creador de contenido

“Ha sido increíble poder trabajar de cerca con el equipo de Prime Video. Es muy especial el haber encontrado una familia de individuos talentosos y dedicados que mutuamente comparten nuestro amor por contar historias multimedia en una escala global”, mencionó.

En redes sociales no han dejado de lloverle felicitaciones por parte de amigos, productores con los que ha trabajado, miembros del gremio actoral, así como parte de sus miles de fans que siempre lo defienden de problemas con la prensa o detractores en temas relacionados a su vida sentimental con la actriz de Televisa Renata Notni. Sin embargo, la noticia no ha sido muy grata para todos, pues algunos más ya han comenzado a acusarlo de “mal agradecido” tras, de alguna forma, dejar la empresa que le dio su primera gran oportunidad mundial.

Ya no será más Luis Miguel (Foto: diego / Instagram)

“Diego deja a Netflix, vale, pero jamás podrá dejar a Luis Miguel, prácticamente todos lo conocemos por ser ese personaje”. “Creo que esa situación solo se había sentido con actores de Televisa robados por TV Azteca o de estos últimos a Imagen Televisión, pero el chapulineo entre empresas de streaming solo nos deja ver que se quejaban tanto de las televisoras pero se están convirtiendo en una más”. “El problema es que Diego se empeña en hacer cualquier cosa que no sea Luis Miguel, cuando literal siento que no puede ser algo más que no sea Luismi”, agregaron.

