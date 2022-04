Gretell Valdez habló sobre su salud tras perder parte de un dedo como medida preventiva

Gretell Valdez dio una actualización de su estado de salud luego de perder parte de sus dedo (Foto: Instagram@ grettellv)

Gretell Valdez reapareció ante el ojo público luego de las declaraciones que dio el pasado mes de enero con relación a su estado de salud. La actriz compartió que se sometería a un proceso quirúrgico para remover parte de su dedo debido a una verruga que tenía y que pudo haber transmutado en cáncer.

La reconocida actriz de Televisa, ofreció unas palabras para el matutino Hoy, donde ahondó sobre su estado de ánimo, así como de una actualización sobre su tratamiento para poder eliminar cualquier rastro del virus que ya se había presentado en su misma mano hace 5 años.

La intérprete que dio vida a Virginia Prado Castelo en Lo imperdonable (2015) subrayó que como medida de prevención se tiene que hacer algunos tratamientos de láser para poder erradicar cualquier presencia del virus que le pueda presentar algún riesgo de recaída.

La actriz mexicana explicó que fue después del tratamiento láser tendrá que recurrir como medida adicional a algunas sesiones de quimioterapia local (Foto: Instagram@ grettellv)

“Mi cirujano hizo una belleza que casi ni si nota. Ahorita, debo hacerme tres tratamientos de un láser para matar cualquier partícula que haya quedado y no vuelva a pasar. Realmente hace 5 años fue que detecte que cáncer que yo me erradique, no pensé que después de cinco años otra vez iba a tener que pasar por esto”, evocó.

Más adelante, la histrionisa de 45 años explicó que fue después del tratamiento láser tendrá que recurrir como medida adicional a algunas sesiones de quimioterapia local, la cual solo será centrada en la parte infectada y que corre riesgo de reincidencia.

“Y bueno, si me cortaron toda la parte de atrás del dedo, ahorita ya no tengo la huella. Toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña, ahorita ya me hicieron un láser, me falta hacerme dos más. Luego sí, voy a tenerme que hacer quimio, pero es quimio local, en el dedo”, enfatizó la protagonista del melodrama Ángel rebelde.

Luego de su intervención la actriz compartió como fue que pudo recaer con ese virus (Captura: @grettellv/Instagram)

Según The American Cancer Society (ACS), el término de quimioterapia local significa que “el medicamento contra el cáncer se coloca directamente en la piel (generalmente en una crema o ungüento), en lugar de administrarse por vía oral o inyectarse en una vena”, se puede leer en su portal oficial.

A finales de enero, la joven actriz reapareció en su cuenta de YouTube para dar detalles de su estado de salud tras salir de cirugía y explicó, a sus casi 200 mil seguidores, como fue el tratamiento a seguir, las medidas de prevención y el origen probable del virus que se manifestó en una pequeña verruga.

“¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, ahondó en esa ocasión para su canal streaming.

Grettell Valdez detalló el proceso de como se enteró de que tenía un virus que podía mutar en cáncer

En esa ocasión, la intérprete relató que sus médicos llegaron a la conclusión de su enfermedad y el tratamiento que debía llevar para erradicar cualquier posibilidad de mutación que le fue detectada: “Llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer (…) resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer”.

“Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: