Grettell Valdez se encuentra en París junto a su hijo tras su cirugía preventiva

Grettell Valdez sorprendió a sus seguidores de redes sociales con imágenes de su actual visita al continente europeo. Aparentemente, la actriz decidió tomar un descanso junto a su hijo por Francia tras la reciente intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse como medida preventiva contra el cáncer.

En las últimas horas, la protagonista de Ángel Rebelde, novela que estelarizó en 2004 junto a Víctor Noriega, causó sensación en Instagram al compartir detalles de su viaje por París. La intérprete mexicana publicó fotografías y videos que capturó de la hermosa ciudad y las deliciosas comidas que ha disfrutado en compañía de Santino Borghetti, fruto de su matrimonio con Patricio Borghetti.

Dentro de las postales que subió resaltó una en especial que se tomó junto a Santino. Madre e hijo buscaron el lugar ideal para capturar la clásica foto del recuerdo frente a la Torre Eiffel. Para ello, caminaron hacia un punto estratégico y posicionaron un teléfono celular a ras de piso con el fin de generar la perspectiva de que estaban tocando la punta la estructura de hierro.

“Tú y yo vamos con todo 2022”, escribió la intérprete en su posteo. Grettell Valdez lució un outfit invernal compuesto por un pantalón de color vino y un hermoso abrigo café con detalles naranja y peluche, mientras que Santino portó un look sencillo y discreto, muy acorde a su edad.

La actriz y su hijo no solo visitarán París, pues según contó Grettell en sus historias de Instagram, “no es nuestro destino final”, por lo que desalojaron el hotel donde se estaban hospedados durante la mañana de este domingo. A pesar de que compartió su opinión sobre el lugar, no externó más detalles sobre su próximo destino.

Grettell Valdez tampoco dio a conocer el motivo detrás de su viaje por el continente europeo, pero se especula que decidió tomarse unas merecidas vacaciones después de su reciente operación preventiva contra el cáncer. Cabe recordar que hace unos días trascendió que la queretana estaba pasando por una complicada situación de salud, pues durante una revisión médica le fue detectado un virus que corría el riesgo de ser cancerígeno.

Grettell Valdez detalló el proceso de como se enteró de que tenía un virus que podía mutar en cáncer

“Después de cinco años me dice el doctor: ‘Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días, hay que mandar a hacer estudios’”, contó en sus historias de Instagram.

Junto al personal médico, Grettell Valdez tomó la decisión de retirar la zona afectada a manera de prevención, además de seguir un tratamiento de radiación con el que buscará erradicar lo que pudiera quedar del virus en su cuerpo y una quimioterapia en el dedo afectado.

La exesposa de Patricio Borghetti decidió explicar cuál era el padecimiento que estaba atravesando para evitar especulaciones y, dentro del video, contó que el virus entró en su cuerpo después de que le realizaron un manicure con instrumentos sin desinfectar.

“Un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, declaró.

“Efectivamente hace 5 años, empecé a tener en mi dedo una llaga. No tomé mucha atención. Un amigo me pasó el contacto de su dermatóloga, ella me hace una biopsia porque ya me había tratado previamente y sale cancerígeno ¡Madr**!, me asuste muchísimo”, continuó en su video.

Afortunadamente, hace unos días se llevó a cabo la intervención quirúrgica y el resultado ha sido favorable hasta este momento. Gracias a ello, la actriz de telenovelas se encuentra muy feliz, recuperándose y de viaje con su único hijo.

