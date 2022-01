Grettell Valdez confesó cómo contrajo el virus por el que perdió parte de un dedo: “Un manicure con los instrumentos no limpios”

Grettell Valdez detalló el proceso de como se enteró de que tenía un virus que podía mutar en cáncer

La actriz mexicana, Grettell Valdez, apareció, por primera vez, para aclarar las dudas de sus seguidores sobre su estado de salud luego de haberse sido sometida a una cirugía para remover parte de su dedo, debido a una verruga que tenía y que podría transmutar a cáncer.

El 25 de enero, la joven actriz reapareció en su cuenta de YouTube para dar detalles de su estado de salud tras salir de cirugía y explicó, a casi 200 mil seguidores, cómo se enteró del virus y cuál fue que la forma en que lo contrajo. Asimismo, la intérprete de Médicos línea de vida, hizo un llamado a sus seguidores para que no descuiden su salud.

Fue en la parte final de su video cuando Grettell Valdez contó cómo que el virus llego a su pulgar: “¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, recalcó.

“Efectivamente hace 5 años, empecé a tener en mi dedo una llaga. No tomé mucha atención. Un amigo me pasó el contacto de su dermatóloga, ella me hace una biopsia porque ya me había tratado previamente y sale cancerígeno ¡Madr**!, me asuste muchísimo”, dijo la intérprete que dio vida a Gabriela Pons en Buscando a Frida (2021).

La mexicana explicó que tras la noticia pidió el auxilio de una de las primeras actrices de México: “Me acuerdo que cuando salí con la doctora que me dio los resultados, me solté a llorar, le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, de hecho ella me acompañó con el oncólogo”.

La expareja de Patricio Borghetti contó que fue con otro oncólogo quien le quitó la verruga y le colocó un injerto: “Se fue el cáncer, se fue. En ese momento yo fui muy feliz, porque la cirugía fue un éxito, con el implante perfecto’'’, recordó.

Pasando algunos años, nuevamente la actriz fue notificada que se tendría que meter a cirugía para remover parte de su dedo y evitar que el cáncer mutara: “Después de cinco años me dice el doctor: ‘Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días, hay que mandar a hacer estudios”, aseveró.

Según la intérprete, hace algunos días le fue notificado que los médicos llegaron a la conclusión de su enfermedad y el tratamiento que debía llevar para erradicar la posibilidad de cáncer.

“Llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer (…) resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer”, explicó. Sobre el proceso que llevará para terminar de raíz con el cáncer, explicó que se someterá a pequeños tratamientos de radiación con los que espera poder erradicar lo que queda del virus.

“Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”, dijo.

Para finalizar, desmintió que durante la operación le hayan amputado el dedo: “Ahí les va el cuento, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora”, dijo.

