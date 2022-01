Grettell Valdez perderá parte de un dedo como medida preventiva contra el cáncer

(Foto: Instagram de Grettel Valdez)

Grettel Valdez compartió con el público que nuevamente tendrá que someterse a una intervención quirúrgica donde le retirarán parte de su dedo debido a una nueva afectación que apareció en el mismo miembro donde hace algunos años tuvo cáncer.

La actriz de telenovelas como Lo que la vida me robó, Clase 486, Lola, érase una vez, Rebelde, entre muchas otras, concedió una entrevista para el programa Hoy. Durante la charla, Grettell manifestó que actualmente se encuentra atravesando por una situación de salud bastante complicada, pues en una de sus visitas al doctor le fue detectado un pequeño bulto de origen desconocido en uno de sus dedos.

La exesposa de Patricio Borguetti recordó que fue hace aproximadamente cuatro años cuando tuvo cáncer en la misma sección de su mano, enfermedad que fue diagnosticado a tiempo y por la que terminó perdiendo parte de su dedo. Tras superar la dificil etapa de su vida personal, continuamente acude al médico para descartar cualquier otro percance, gracias a ello descubrió que actualmente tenía un nueva afectación en la misma zona.

(Captura: @grettellv/Instagram)

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor): ´Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia’, le dije ‘ok’”, comenzó.

Después de que recibió la noticia, agendó una fecha para poder llevar a cabo la intervención. Cuando llegó el día ingresó al hospital y estaba lista para la cirugía, cuando su doctor le informó que el el bulto había crecido notablemente en los últimos días desde su revisión, por lo que tuvieron que tomar nuevas medidas.

“Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice: ´No te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”, explicó.

En ese momento se canceló la operación que ya tenía programada. Tras la dificil situación, la actriz de 45 años se enteró que el bulto que hay en su dedo es una verruga que, según le explicó el doctor, suele expandirse rápidamente; lo más alarmante es que también puede convertirse en un cáncer.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, añadió.

Al final, Grettel Valdez y su doctor tomaron la decisión de retírele dicha parte de su dedo, esto a pesar de que es una sección muy grande. La actriz aseguró que no le importaría perder el dedo con tal de mantener su salud y no volver a travesar por un cáncer: “Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, terminó.

Grettell Valdez y Leo Cler, su pareja (Foto: Instagram@grettellv)

Hasta el momento, se desconoce si la intervención quirúrgica ya fue llevada a cabo y la actriz no ha dado más detalles al respecto. La protagonista de Ángel rebelde se ha mantenido activa en redes sociales, pues en las últimas horas ha compartido contenido en sus historias de Instagram, desde sus rutinas de ejercicio hasta algunas de sus nutritivas comidas.

Además, Grettell publicó una fotografía en su perfil de Instagram donde presumió su espectacular figura y deslumbró con su sonrisa. La actriz trató de hacer una dinámica con sus seguidores de la plataforma y aseguró que leería los mensajes de cariño que le dejaran en la caja de comentarios. Entre las reacciones que recibió resaltó la presencia de algunas personalidades, tales como Uriel Santana y África Zabala.

