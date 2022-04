Rebecca Jones mandó un mensaje de apoyo a Susana Dosamantes: “Aquí sigo yo”

La actriz tuvo cáncer de ovario desde 2017 hasta 2019

Después de que Susana Dosamantes confirmara que fue diagnosticada con cáncer de páncreas, recibió una ola de apoyo por parte de sus familiares, amigos, fans y figuras del medio del espectáculo. Tal fue el caso de Rebecca Jones, quien desde la experiencia, le mandó un mensaje de apoyo ante la difícil situación que está atravesando.

La intérprete de 64 años sostuvo un encuentro con los medios durante la alfombra roja de un evento. Frente a las cámaras de Ventaneando, se solidarizó con el problema de salud que está atravesando la madre de Paulina Rubio y comentó que lo más importante después de conocer el diagnóstico no sólo es contar con el apoyo de los seres queridos, también mantener una buena actitud, postura que le funcionó durante su proceso.

“La escuché dar unas declaraciones y creo que lo está tomando con la mejor actitud, el cáncer tiene absolutamente todo que ver con eso, todo. Si tienes la fortuna de que te lo localicen en un momento adecuado, tu actitud es muy relevante”, declaró.

Susana Dosamantes junto a su hija Paulina Rubio. La actriz nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara, Jalisco, actualmente tiene 74 años. (Foto: Instagram @sdosamantesof)

Cabe recordar que la actriz de Cuna de lobos fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017 y, tras someterse a un tratamiento de quimioterapia, logró vencer la enfermedad aproximadamente dos años después. Durante todo ese tiempo aprendió a sobrellevar su problema de salud con buena actitud y puso todo de sus manos para poder salir adelante pese a un pronóstico desalentador.

“Aquí sigo yo [después de] un cáncer de ovario que se lleva a la mitad de las mujeres [...] soy una ferviente creyente en el poder mental y creo que Susana está empezando con el pie derecho”, añadió.

La exesposa del actor Alejandro Camacho contó que vivió una mala experiencia cuando se enteró de su diagnóstico debido a que su doctor le compartió un prónostico desalentador, es decir, cuántos tiempo le quedaba de vida. Ante esta situación, hizo una recomendación para todas aquellas personas que se encuentra pasando por una situación similar:

Recientemente comenzaron a surguir rumores sobre su orientación sexual. (Foto: IG: @la_rebeccajones)

“Cuando el doctor, por una falta de sensibilidad, me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y dije ‘Híjole, pon tus barbas a remojar porque ahorita saliendo a ti te atropellan, entonces no me digas’. Yo defiendo mucho el que no le hagan caso, por supuesto que sí al diagnóstico del doctor, pero no al pronóstico, ese nada más lo tiene Dios”, comentó.

Rebecca Jones también compartió que desde un inicio relacionó la enfermedad con algo muy grave, pero evitó pensar en la muerte para mantenerse positiva ante la situación. La actriz no ha sido la única en externar públicamente su apoyo y cariño hacia Susana Dosamantes, también lo han hecho Edith Márquez, Irma Dorantes y Paulina Rubio.

“Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi Fe en tu pronta recuperación es inquebrantable”, escribió La chica dorada en un post de Instagram junto a una enternecedora foto de su madre.

Rebecca Jones venció al cáncer de ovario (Instagram la_rebeccajones)

“Qué cosa tan horrible. Ay, le mando un abrazo con todo mi cariño y yo le sugeriría que tomara un factor de transferencia, a la fecha lo sigo tomando y creo que eso me ha ayudado muchísimo, independientemente de las quimios, de los tratamientos, de los médicos”, dijo Irrma Dorante en entrevista para De primera mano.

Por otro lado, la actriz de Para volver a amar hizo frente a las especulaciones sobre su orientación sexual. De acuerdo con sus declaraciones, los rumores comenzaron después de que tomó la decisión de vivir sola, situación que ha sido bastante cuestionada en redes sociales: “Ahora resulta que las mujeres que vivimos solas somos del otro bando... no, para nada, me siguen gustando mucho los hombres”, dijo entre risas.

