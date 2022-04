“Te amo infinitamente”: la frase con la que Amanda Miguel recordó a Diego Verdaguer en su cumpleaños

La intérprete argentina lanzó el último dueto que grabó junto a su esposo, "Fuiste tú".

Amanda Miguel eligió el 26 de abril, día en que Diego Verdaguer hubiera cumplido 71 años de edad, para lanzar Fuiste Tú, el último dueto que grabaron juntos. La artista argentina no sólo sorprendió a sus fans con la inesperada entrega, también conmovió al dedicarle un pedazo de la canción a su fallecido esposo, mientras que Ana Victoria hizo lo propio recordando cómo festejaron su último cumpleaños.

La intérpret de Él me mintió publicó un video en su perfil de Instagram para promocionar su nueva canción. Al borde de las lágrimas, confesó que tenía sentimientos encontrados por el lanzamiento debido a la gran ausencia del amor de su vida: “Me siento emociona, triste porque no lo tengo y donde se encuentre, que le llegue mi amor”.

En un segundo video, la argentina dedicó una estrofa de la canción escrita por Ricardo Arjona a su fallecido esposo, con quien compartió alrededor de 47 años: “Verte llegar fue luz, pero verte partir fue un blues”. Dentro de su mismo post externó unas sentidas palabras donde no sólo compartió que el tema significaba mucho para Diego Verdaguer, también le externó una conmovedora felicitación.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer no sólo conquistaron con sus interpretaciones, también conmocionaron al público con su historia de amor. (Foto: Instagram @diegoverdaguer)

“Esta es una carta para ti, Diego: Hoy en tu cumpleaños, hacemos realidad uno más de tus sueños, lanzar esta maravillosa versión de Fuiste tú, no existe mejor manera de celebrar este día que con nuestro último dueto. Te amo infinitamente, Diego Verdaguer. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, escribió

Cabe recordar que el intérprete de Volveré perdió la vida el 27 de enero de 2022 después de permanecer internado por complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19. La noticia conmocionó al medio artístico a nivel internacional, especialmente a sus fans mexicanos; si bien el artista no nació en México, construyó gran parte de su carrera junto a su esposa en el país.

Ana Victoria también recordó a su padre en un día tan especial. Desde sus historias de Instagram compartió algunos videos que grabó durante la celebración familiar que tuvieron el año pasado con motivo del cumpleaños número 70 de Diego Verdaguer. En las imágenes se puede apreciar al cantante paseando y abriendo el regalo que recibió por parte de su hija y yerno.

(Captura: @soyanavictoria/Instagram)

Más adelante publicó otro video de su baúl de recuerdos. En esa ocasión se encontraba en compañía de sus padres y presumió su baby bump, pues se encontraba en la dulce espera de su primogénito Lucca. La cantante de 38 años añadió un sentido mensaje en memoria de su padre, donde exhortó a sus seguidores a disfrutar cada momento que vivan con sus seres queridos.

“Disfrutando de esta ola de calor en familia - si tienes a tus padres; a tus seres queridos, ¡disfrútalos al máximo!” (eso escribí hace un año y por cosas del destino nunca subí este video)…Hoy lo encontré en mis drafts, hace un año estábamos juntos aquí en Descanso Gardens haciendo lo que más te gustaba, caminar en la naturaleza y disfrutar de su belleza”, comenzó.

El videoclip de la canción está por alcanzar las 20 reproducciones en YouTube. (Captura: @soyanavictoria/Instagram)

“Me impacta la vida, como ahora es mi hijo quien me acompaña y me ayuda a llenar este vacío tan inmenso que dejaste. Te amo y extraño demasiado. La vida sin ti me cuesta mucho, pero aquí sigo y seguiré siempre siguiendo tus pasos. ETERNO AMOR PAPÁ. Nuevamente gracias por todo lo que me diste a mi y a toda tu familia… fuiste nuestra luz y siempre te recordamos, no sabes cuánto duele no poder abrazarte”, concluyó.

Tras la partida de Diego Verdaguer, su esposa e hija menor han encontrado refugio en el pequeño Lucca, bebé que nació en noviembre de 2021 y su abuelo tuvo la oportunidad de conocerlo.

