Megamarcha de transportistas y campesinos 2026: horarios y detalles de la movilización en CDMX

Megamarcha de transportistas en la Ciudad de México (Cuartoscuro)

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) en conjunto con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocaron a una megamarcha nacional el próximo martes 20 de mayo en la Ciudad de México.

Esta movilización tiene el objetivo de pedirle al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mayor seguridad en las carreteras, así como justicia para los trabajadores que fueron víctimas de delitos en estas áreas y mayores apoyos para los campesinos.

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La concentración para los manifestantes está programada en el Ángel de la Independencia, ubicado sobre Paseo de la Reforma. Transportistas, campesinos y ciudadanos de diferentes regiones del país están contemplados para sumarse a la protesta.

¿A qué hora iniciará la marcha en la CDMX?

De acuerdo con la información difundida en la convocatoria, el recorrido dará inició en punto de las 9:00 horas en el emblemático lugar de la Ciudad de México.

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Los contingentes del Estado de México, dieron a conocer que su punto de encuentro será a las 6:30 horas en el Jardín de Texcoco, para posteriormente comenzar su camino a la capital del país.

Se estima de la participación de trabajadores y ciudadanos de diversas entidades, como Morelos, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Guerrero.

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Megamarcha de transportistas y campesinos 2026. Crédito: Cuartoscuro.

Por otro lado, se estima que algunos asistentes lleguen a la CDMX en tractores, tráileres y algunos otros vehículos, afectando la vialidad en las principales calles y avenidas de la zona.

Para evitar esta situación, se recomienda a los ciudadanos que utilizan automovil o transporte publico tomar sus precauciones, anticipando su traslado o evitando la zona.

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¿Por qué marchan los transportistas y campesino?

La ANTAC difundió la convocatoria para la movilización y llamó a la ciudadanía a sumarse a sus exigencias. En su mensaje señalaron que: “Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, la seguridad, el respeto y la defensa de nuestros derechos”.

La organización también afirmó que “México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”, destacando que uno de sus principales objetivos es colocar en el centro del debate la dignidad y los derechos laborales.

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Entre las principales demandas rumbo a la concentración programada para el 20 de mayo se encuentran:

Mayor seguridad en carreteras y espacios públicos

Abasto de medicamentos en el sector salud

Acciones ante la problemática de personas desaparecidas

Pagos justos para los sectores educativo y agrícola

Pensiones justas para adultos mayores

Alto a la corrupción y a la impunidad