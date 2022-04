El motivo por el que Aislinn hizo llorar a Eugenio Derbez

Aislinn es hija de Eugenio Derbez (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

La carrera de Eugenio Derbez ha ido en un ascenso exponencial durante los últimos años a tal punto que el actor pudo recientemente estar en el escenario de los premios Oscar por su participación en la película CODA: señales del corazón.

Sin embargo, para el artista, su profesión no es el único eje importante de su familia, ya que en diversas ocasiones ha comentado que su familia es la base de todo. Es por esto que, durante una reciente entrevista con Jorge Ramos, Eugenio se conmovió hasta las lágrimas por un mensaje que recibió de su hija Aislinn Derbez.

Y es que, aunque el conductor de Algo personal con Jorge Ramos le advirtió al también comediante sobre lo emotivas que eran las palabras, no fue suficiente precaución para impedir que el actor llorara.

Los Derbez se han mostrado más unidos que nunca (Foto: Instagram @vadhird)

“Gracias por siempre querer que nuestra familia esté unida, por hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos para que siempre nos juntemos y nos veamos y convivamos y estemos juntos. Te lo agradezco, agradezco ese esfuerzo. Sé que cada vez más es más importante para ti que estemos unidos, que nos veamos. También quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida, por ser ese mejor amigo que he tenido desde que era niña”, dijo la actriz de A la mala.

Ante esto, Eugenio se confortó con un abrazo que le dio su esposa Alessandra Rosaldro y comentó que eran palabras muy importantes para él, pues estaba consciente que tuvo muchos errores cuando inició su camino en la paternidad.

Aislinn envió un conmovedor mensaje a su padre (Foto: Aislinn Derbez/Youtube.)

“Con mis hijos, cuando nacieron estaba yo muy joven y siento que no les di, y les quedé a deber. Ahora que nació Aitana me doy cuenta de cuántos errores cometí. Con mis pobres hijos (mayores) no fui el papá que creo que ahora soy”, comentó quien dio vida por muchos años al personaje de Ludovico P.Luche.

Asimismo, Eugenio externó que aún se sentía mal por estar ausente mucho tiempo en la vida de sus hijos y de perderse momentos muy importantes para ellos.

“Como padre puedes cometer muchos errores pero lo que más importa a tu hijo es que estés con ellos. Yo entré en esta idea de ‘estoy trabajando para ellos’”, comentó.

Aislinn, Vadhir y José Eduardo, hijos del comediante Eugenio Derbez (Foto: Especial)

De igual manera reflexionó que a los hijos no les interesan las cuestiones económicas, ya que lo primordial para ellos es compartir tiempo de calidad con sus padres.

“A ellos les da igual cuando eres rico, cuando eres pobre, lo importante es el tiempo que compartes con tus hijos y eso lo entendí muy tarde. Es por eso que ahora hago todo lo posible por juntarlos, por estar cerca de ellos, por darles esa familia que no les pude dar cuando era yo más joven”, dijo.

Cabe recordar que la familia Derbez ahora está más unida que nunca. Por tanto Vadhir, Aislinn y José Eduardo llevan una entrañable relación con su padre a pesar de las discrepancias que pudieron ocurrir en el pasado. Tan es así, que tras el éxito de Eugenio durante los Premios Oscar 2022, las felicitaciones al artista no faltaron por parte de sus seres queridos.

“Mi papá ha sido mi maestro número uno en mostrarme que los sueños se materializan [...] Algo que siempre he admirado de él es lo mucho que le emociona y cómo disfruta todo lo que hace… y creo que ahí está la clave [...] Papá, gracias por ser un ejemplo tan hermoso para tantos. Siempre estaré orgullosa de ser tu hija. Te amo con todo mi corazón”, escribió Aislinn en ese entonces.

