Nicole, la hija menor de Enrique Peña Nieto, quiere ser youtuber

La hija menor del ex presidente de México dejó ver cuál sería su trabajo ideal

El nombre de Nicole Peña Pretelini fue uno de los menos controversiales durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, pues sus hermanos, Paulina y Alejandro -incluso el que tuvo fuera de su primer matrimonio con Maritza Díaz, Diego Peña Díaz- por ser mayores que ella estuvieron involucrados en más polémicas, de las cuales aún son retomadas de manera cotidiana en redes sociales cada que se habla de la la ex familia presidencial.

Ahora la creciente influencer ha confesado en sus redes sociales algunos de los trabajos con los que sueña poder realizar, pues actualmente se encuentra estudiando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Lo que ha sorprendido a más de un seguidor de Nicole es lo diferente que podría ser su vida profesional a comparación de su padre y hermanos -Paulina es empresaria-, pues ella está buscando iniciar su carrera dentro de la plataforma de videos más importante del mundo: YouTube.

Durante una popular dinámica de Instagram, en la cual los seguidores de una persona pueden hacerle preguntas y ser respondidas en insta stories, Nicole dejó ver su interés por hacer cosas similares en plataformas sociales, por lo que iniciar su carrera como youtuber es una una de sus metas a corto plazo, pues incluso ya solicitó más preguntas para su video debut y busca a alguien que pueda hacer una buena edición de su contenido digital.

Nicole es la hija menor de Enrique Peña Nieto IG: @nicolepp18

“La verdad me la pase muy bien contestando las preguntas de todos. Creo que me animaría, o me estoy animando, a abrir por fin un canal de YouTube y contestar preguntas como en mi primer video. Haré eso para que pongan sus preguntas y no se me escape ni una, aquí póngalas”, expresó en video para después publicar otra historia haciendo una nueva petición: “¿Alguien que sepa de edición de videos de YouTube, toda esa vibe”, agregó.

La hija menor de Enrique Peña Nieto también confesó que otro tipo de actividades le gustaría cumplir en su vida, entre los que destacó una actividad relacionada a la comunicación, así como la posibilidad de incluso realizar algo para la televisión, plataforma de streaming o incluso la misma red de la cual quiere formar parte a la brevedad.

Nicole es influencer (Foto: Intagram/@nicolepp18)

“Trabajo de tus sueños y/o emprendimiento”, fue el cuestionamiento, a lo que ella respondió: “Trabajar en una revista, algún día tener algo como tipo talk show, un podcast, en YouTube invitar a gente a platicar conmigo o sí algún día emprender algo”, mencionó.

Otra de las respuestas que han generado gran controversia es su confesión sobre los arreglos estéticos a los que se ha sometido a su breve edad, en los que destacó que si se ha inyectado los labios para así generar más volumen ya que antes esa parte de su cuerpo le generaba gran inseguridad:

“Esto me lo preguntan muchísimo pero pues les voy a decir la verdad, o sea no les voy a mentir, no tengo que decirle a nadie pero tampoco tengo que porque mentirlo [sic]. Sí me inyecté los labios, era algo que me daba muchísima inseguridad porque mi labio de arriba era muy delgadito así que así que sí lo hice. Ahorita estoy contenta, no sé si lo haré toda la vida pero ahorita me gusta”, confesó.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto no usa redes sociales

Aunque habló de manera muy breve sobre la próxima boda de su hermana mayor, se sabe, por las publicaciones en sus redes sociales, que puede ser uno de los eventos de sociales en México más importantes en el año, debido a que el apellido Peña sigue siendo uno de los más buscados por los mexicanos que no recuerdan con cariño al ex presidente.

