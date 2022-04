Yadhira Carrillo confirmó que Juan Collado se encuentra delicado de salud tras permanecer en el Reclusorio Norte (Instagram: yadhira_carrillo)

Ya son poco más de tres años los que han pasado desde que la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó y encarceló a Juan Collado Mocelo, esposo de Yadhira Carrillo, en el 2019 por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La histrionisa mexicana que dio vida a Elena Navarro en el exitoso melodrama de Televisa, Rubí, fue abordada por diversos medios de comunicación mientras se disponía entrar al Reclusorio Norte, localizado en la Ciudad de México.

Ahí la intérprete oriunda de Aguascalientes afirmó que el estado de salud de su esposo y ex litigante del expresidente Enrique Peña Nieto, en su divorcio, y de Raúl Salinas de Gortari, hermano del exmandatario, es bastante grave: “Delicada, delicada, delicada”, enfatizó para las cámaras de Univisión.

El abogado de Juan Collado, Mauricio Flores, confirmó lo señalado por Carrillo (Foto: yadhira_carrillo)

Hace unos días, el abogado de Juan Collado, Mauricio Flores declaró a Univision que su cliente estaba anímicamente bien, pero de salud se encontraba muy delicada y recalcó que las condiciones médicas del reclusorio no eran aptas para atenderlo de la mejor manera.

“De salud está algo delicado por obvias razones. Aunque es bien atendido, no son las mismas condiciones que en el exterior y anímicamente está bien, está tranquilo, está muy con convencido de que estamos en el camino correcto [...]”, subrayó el representante legal del esposo de la también exreina de belleza mexicana.

Desde que su esposo entró a prisión, Carrillo ha compartido en diversas intervenciones con la prensa mexicana, durante algunas de sus visitas conyugales, lo difícil que ha sido tener que lidiar con la ausencia del litigante mexicano que ha estado vinculado a personajes de dudosa reputación como Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada, Carlos Romero Deschamps y Mario Ruiz Massieu.

Yadhira Carrillo estuvo a punto de romper el llanto afuera del Reclusorio (Foto: Especial)

La última entrevista que ofreció con relación a este tema fue a principios de septiembre del 2021, donde mencionó el calvario que ha sido estar sin su pareja y donde aprovecho para mandarle un mensaje a sus seguidores para que no dejen de pedir por la salud de su pareja.

“Para mí ha sido muy difícil, yo no puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo salir, es una tristeza que llevas adentro, un luto que llevas adentro… pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda, que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraer en otras cosas la mente, pero sí es muy importante para mí apoyar y estar”, expresó para las cámaras de Televisa Espectáculos.

Carrillo habló de las preocupaciones que tiene ante el coronavirus Foto: Ventaneando

Desde mediados del 2020, la exactriz de 48 años, ya había hecho público que Juan collado necesitaba de un médico especialista para determinar los problemas de salud que lo aquejaban antes de entrar al Reclusorio Norte, como sus problemas en sus pulmones, la diabetes y el colesterol.

A finales del pasado año se conoció que Collado podría salir en libertad en poco tiempo gracias a un recurso legal conocido como Criterio de oportunidad, el cual establece que la Fiscalía podrá desistir de ejercer acción penal en contra de un acusado bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado.

De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía General de la República podría autorizarle hacer uso de esta medida a cambio de proporcionar información sobre valiosos políticos implicados en actos de corrupción.

