“Qué pelada”: evidenciaron que Paulina Rubio ignoró a Alejandra Guzmán durante concierto del ‘Perrísimas Tour’

Las cantantes aparentemente ya no tenían problemas Fotos: INstagram@paulinarubio // Getty Images

A pesar de los rumores que las han perseguido por años respecto a una aparente rivalidad, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán arrancaron el pasado 15 de abril su gira Perrísimas Tour. Sin embargo, aunque los éxitos de ambas intérpretes no dejaron de resonar, las críticas no dejaron de lloverles.

Y es que la supuesta pelea entre ambas cantantes habría iniciado a principios de los años noventa, cuando La chica dorada y La reina de corazones se disputaron el cariño de Erik Rubín. Según se ha dicho a lo largo de los años, el ahora esposo de Andrea Legarreta dejó su noviazgo con Paulina Rubio e inició otro con Alejandra Guzmán, pero tiempo después la hija de Silvia Pinal se daría cuenta que el ex Timbiriche la engañó con la cantante de Causa y Efecto.

No obstante, tras el anuncio de su gira en conjunto, Alejandra Guzmán había roto el silencio y aseguró que las dos artistas estaban en buenas condiciones y dispuestas a pasársela de la mejor manera en los escenarios que visitarían.

Alejandra Guzmán tiene conciertos en solitario en la Ciudad de México (Foto AP/Lynne Sladky)

“A Paulina yo la quiero desde que somos vecinas, desde que nos conocemos desde pequeñitas, y tenemos muchas cosas en común, entonces, ¿porqué no cantarle a la vida, a los hombres, a la infidelidad? Porque, al final, fue un truco del que hizo esas dos canciones, Mío y Hey Güera, y por eso empezó esa rivalidad”, dijo la Reina de corazones durante una conferencia previa al inicio de las presentaciones.

Pero ahora que los conciertos iniciaron, una nueva polémica volvió a estallar, pues usuarios de redes sociales viralizaron un momento en donde aparentemente Paulina Rubio ignoró a Alejandra Guzmán en plena presentación en vivo.

Paulina lanzará disco como solista en este 2022 (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

En el audiovisual compartido en TikTok se observa el momento en las intérpretes se están despidiendo del público y Alejandra Guzmán se acerca a Paulina quien le está dando la espalda y dice: “Cuéntale, cuéntale”.

Pero la Chica Dorada no dice nada y continúa en el otro extremo del escenario sin prestarle atención a su compañera. Segundos más tarde, la intérprete de Yo te esperaba o Eternamente Bella hizo otro intento y halagó a Paulina al decir: “Qué bonito cantas”, pero una vez más no recibió respuesta.

criticaron la nueva gira de las cantantes

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas ahondaron que ambas artistas tenían muy poca química entre ellas.

“No m*men cuándo Alejandra va y se acerca con Paulina , ella rápido se va del lugar y en todo momento le da la espalda, que pelada la Paulina”, “Que horror si no se soportan para que hacer el ridículo”, “La verdad la Guzmán no debió hacerle el paro a la hundida de la Paulina esa ya había tocado fondo”, son algunas de las menciones que abundaron en redes sociales.

El gran inicio de la gira entre la Chica Dorada y La Reina de Corazones arrancó con el éxito previsto; la totalidad de los boletos fue vendida y sus asistentes fueron complacidos con un repertorio musical que no dejó ninguna expectativa a la imaginación ya que los más grandes éxitos de ambas sí fueron incluidos en la lista de canciones.

Y aunque el mal sabor de boca que sintieron algunos de los detractores será algo difícil de olvidar, hasta el momento ninguna de las dos cantantes ha dicho nada a respecto.

SEGUIR LEYENDO