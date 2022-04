Hija de Héctor Parra reveló que toma antidepresivos tras detención de su papá por supuesto abuso sexual

Daniela Parra y Héctor Parra (Foto: Instagram/@hectorparrag/@dannielaprm)

Héctor Parra lleva diez meses en prisión preventiva tras ser detenido por el presunto abuso sexual a su hija Alexa Parra.

Así, el martes pasado, aunque la audiencia intermedia respecto a este caso se vio aplazada hasta el próximo 17 de mayo, Daniela, la otra hija del actor y quien lo ha apoyado, acudió al Reclusorio Oriente acompañada de la nueva defensa de su padre. Ahí aprovechó para hablar con los medios de comunicación sobre como se sentía respecto al proceso legal de Héctor.

“Mi papá y yo estamos muy seguros y tranquilos con la nueva defensa. Yo no la he pasado nada bien, de hecho, empecé con antidepresivos. Es un tema bastante extenso, no solo es mi papá en la cárcel, sino también mi hermana, la presión social... eso no me deja ni pararme de la cama”, dijo ante los micrófonos.

Héctor Parra con su hija Daniela (Fotos: Hector Parra Instagram)

Por su parte, Samara Ávila, otra de las abogadas de Héctor Parra, se mostró segura con las pruebas que tienen para demostrar la inocencia del artista.

“Estamos confiados totalmente en la inocencia de nuestro cliente, estamos acabando de tallar toda la información, es una información de muchos meses que se fue acumulando, muchos peritos, muchos psicólogos en contra de nuestro cliente que han estado ayudando a sostener unos hechos que hasta ahorita como defensa vemos como incorrectos, vemos confusos, muchas irregularidades”, señaló.

Fue a finales de 2020 cuando la ex esposa de Héctor Parra, Ginny Hoffman y su hija Alexa dieron entrevistas en las que aseguraron que el histrión cometió vejaciones durante años. En este sentido, el caso continúa agravándose ya que en febrero de 2022 el famoso fue acusado formalmente por la Fiscalía de la CDMX por supuestamente cometer abuso sexual y corrupción de menores.

Gynny Hoffman y Alexa Parra denunciaron al actor (Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo)

Fue Ginny Hoffman quien a través de un comunicado desde su perfil de Instagram destacó hace unos meses el avance de la denuncia que interpuso en contra de su ex pareja.

“Por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de persona menor de catorce años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima de iniciales A.P.H. quien sufrió estas conductas desde los 6 años hasta los 14 años de edad”, se lee.

De acuerdo con el reporte, el actor permanecerá en prisión preventiva hasta que se dé una resolución del caso. Por el momento, el proceso penal se encuentra en la fase escrita de la etapa intermedia y tendrá que ser verificado ante un Juez de Control en una audiencia donde se verterán las pruebas y se llevará a cabo un juicio oral.

Pusieron una denuncia formal contra Héctor(Captura: @ginnyhoffman_/Instagram)

Así durante el más reciente encuentro con los medios y el aplazamiento de la audiencia intermedia, Olivia Rubio, abogada de la denunciante, explicó que en esta parte del proceso se busca analizar cuales pruebas son viables.

“La audiencia intermedia es una audiencia en la que se define por parte de un juez de control, cuáles son las pruebas que se van a desahogar en el juicio, y además, se van a dar para cada una de las partes de los medios de pruebas que han ofrecido: cuáles son aquellos que tienen la calidad para llegar al juicio”, comentó.

Olivia añadió que se difirió la audiencia por 30 días más debido a la “falta de baterías en una de las pruebas psicológicas” y que la anterior defensa de Héctor Parra no ha entregado toda la carpeta de investigación.

