Brandon Peniche negó regresar a TV Azteca tras irse a Televisa: “No me invitaron a ningún lado”

El ex conductor de “Venga La Alegría” aclaró si es verdad que regresaría a la televisora tras irse para protagonizar telenovela en Televisa

Desde hace unos años comenzó a normalizarse que cantantes, actores, productores y demás pudieran formar parte de otra televisora o plataforma que no fuera Televisa, pero desde el 2021 el “chapulineo” -en este caso robar talento- se ha convertido en algo más habitual e incluso los proyectos donde se participan han pasado a segundo plano, pues el interés del público se ha enfocado en ver quién deja a quién y qué acciones toman las empresas.

Hace unos meses Brandon Peniche anunció que ya no participaría más en Venga La Alegría, matutino de TV Azteca, pues tenía un nuevo proyecto, del cual al poco tiempo resultó ser una telenovela dentro de Televisa, rompiendo la teoría de la familia de Arturo Peniche estaba vetada de la televisora de San Ángel. Por lo que ahora ha nacido un nuevo rumor que apuntaba a que él también actor regresaba, siendo negada por él.

El actor negó regresar a TV Azteca, tras irse a Televisa (Fotos: Instagram/@penichebrandon/@televisa/@tvazteca)

Aunque la emoción por verlo en la televisora del Ajusco fue notoria entre sus fans, el conductor rompió el silencio sobre esta información y él mismo aclaró en sus historias de Instagram todo: “Oigan por cierto, estoy viendo que están diciendo que voy a entrar a un programa, que me invitaron… ¡no me invitaron a ningún lado! No voy a entrar a ningún programa”, mencionó. Poco después finalizó diciendo que él dirá cuando tenga algún proyecto nuevo “Así que cualquier cosa que vaya a empezar, yo les aviso, ¡ánimo!”.

Todo inició hace unos días cuando Álex Kaffie compartió información sobre el regreso del ex conductor de Venga La Alegría a la televisora de Ricardo Salinas Pliego. En ella detalló que que la propuesta laboral se le había mandado a pesar de que en su momento fue él mismo quien decidió dejar TV Azteca, por lo que se pretendía verlo en la nueva gran apuesta ¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!, emocionando a sus fans en redes sociales.

Brandon seguirá en Televisa (Foto: Instagram/@penichebrandon)

“Todo indica que Brandon Peniche vuelve a televisión Azteca (recordemos que botó su puesto de trabajo en Venga La Alegría para largarse a hacer una telenovela [ Contigo Sí ] a Televisa. Me entero que la televisora del Ajusco le ha hecho la invitación de participar en el reality de pruebas extremas Soy Famoso Sácame de Aquí. Por ende, sí acepta, regresará a la empresa de la que se fue”, expresó en su columna.

A pesar del gusto de sus fans, lo mencionado por Kaffie ahora es desmentido y por ello se espera que Brando continúe haciendo más proyectos dentro de la Fábrica de Sueños ya que en semanas pasadas su nombre se ha rumorado para diversas apuestas que la televisora tiene preparadas para el segundo semestre del 2022 e inicios del 2023, después de su fusión con Univision.

Brandon y Televisa

Brandon Peniche y Anette Michel formaron parte de la telenovela "Contigo sí"

Peniche se incorporó al elenco del melodrama Contigo Sí en el 2021 y su salida de Venga la Alegría, que fue unas semanas antes de iniciar grabaciones y transmisiones, fue muy clara desde el principio; se retiraba en buenos términos bajo el argumento de que quería realizar cosas diferentes a la conducción.

En ese momento otro gran talento de TV Azteca migró: Anette Michel también se integró a la telenovela de Brandon, dejando la televisora del Ajusco al mismo tiempo. Su salida generó incertidumbre entre los televidentes y en mayo del 2021, la actriz reveló en exclusiva para TVyNovelas que su contrato de exclusividad no había sido renovado:

(Foto: Anette Michel / Instagram)

“Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, mencionó.

