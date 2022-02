Alejandra Guzmán negó mantener resentimiento hacia Paulina Rubio

Alejandra Guzmán aseguró que no hay resentimientos entre ella y Paulina Rubio, por lo que esperan grandes conciertos en su próxima gira (Fotos: Instagram @paulinarubio / laguzmanmx)

Alejandra Guzmán confesó que la rivalidad con Paulina Rubio que inició debido a Erik Rubín ha quedado en el pasado, pues no hay rencores y ahora se pueden unir para presentarse en un mismo escenario.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por primera vez reunirán sus voces como cantantes solistas para su tour Perrísimas, en el que esperan fusionar sus mundos, pero siempre manteniendo cada una su estilo característico. Este será un gran evento en sus carreras como artistas, pues desde su juventud han mantenido una enemistad por haber tenido como novio a la misma persona, Erik Rubín.

En su última conferencia de prensa para su gira por Estados Unidos, las cantantes recodaron cómo inició esta rivalidad. Alejandra por su parte mencionó que ella siempre ha mantenido cariño por su colega, no obstante, el pleito mediático que comenzó en su juventud las mantuvo distanciadas.

“A Paulina yo la quiero desde que somos vecinas, desde que nos conocemos desde pequeñitas, y tenemos muchas cosas en común, entonces, ¿porqué no cantarle a la vida, a los hombres, a la infidelidad? Porque, al final, fue un truco del que hizo esas dos canciones, Mío y Hey Güera, y por eso empezó esa rivalidad”, dijo la Reina de Corazones.

El tour "Perrísimas" comenzará en Estados Unidos, pero podría tener continuación en México (Foto: Twitter/@Al3jandraGuzman)

Rubio destapó que en realidad el pleito sí fue más allá debido a que Rubín mantuvo un romance con las dos al mismo tiempo, pero esto tiene tanto tiempo que las dos lo han dejado atrás.

Asimismo, en entrevista para un programa de radio, Guzmán confesó que para ella no existen resentimientos y que desde el momento en que terminó su relación con Rubín sanó sus heridas.

“Yo la verdad no tengo resentimientos, o sea, ya después de tantos años y tantas cosas, digo ‘¿por un hombre?’, yo cuando me di cuenta yo… ‘¡te me largas!, ¡esto se acabó!’, pero yo ya era famosa en ese entonces y sí dije ‘no, aquí escoges, nada más hay de una sopa y punto’, o sea, pues para qué se hace uno sino, o sea, a mi me gusta, pero no comparto el pastel a veces”, comentó Guzmán en entrevista para La Visión TV.

Y es que todo habría comenzado a principios de los años noventa, pues Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se habrían disputado el cariño de Erik Rubín. Primero, el ahora esposo de Andrea Legarreta mantuvo un noviazgo con la Chica Dorada, y al poco tiempo terminó la relación. En ese momento comenzó su noviazgo con la hija de Silvia Pinal, pero pasaron sólo unos meses para que la Reina de Corazones se enterara de que su pareja le estaba siendo infiel con intérprete de Yo no soy esa mujer.

La rivalidad comenzó gracias a Erik Rubín, con quien actualmente las dos se llevan muy bien, según han relatado en entrevistas (Foto: Especial)

Desde entonces se desató una controversia por las canciones Mío y Hey Güera, a través de las que ambas habrían enviado un mensaje a la otra.

En la conferencia de prensa confesaron que la producción de este tour juntas tiene más de un año, pues comenzaron a tener contacto en redes sociales y después se reunieron para desayunar en Miami. Desde entonces idearon la forma en que podrían hacer algo juntas.

Ya que las cantantes quieren romper con su propio estereotipo de enemigas, decidieron que se turnarán para presentarse de diferente forma en todas las noches de su gira; abrirán y cerrarán sus conciertos combinando fechas.

Perrísimas comenzará el próximo 15 de abril en Orlando, Florida y concluirá el 22 de mayo en Los Ángeles, California. No obstante, se cree que en septiembre podría haber una continuación en México, pero las cantantes no han dado más información al respecto.

