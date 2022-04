Pepillo Origel se defendió ante acusaciones de abuso sexual a un menor: “Que los perros ladren”

El influencer acusó a "Pepillo" Origel de abuso sexual infantil. Instagram: @juanjoseorigel / @perakisoto

El famoso periodista mexicano Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, está nuevamente en el ojo del huracán. Pues tras desmentir un supuesto romance con Eduardo Verástegui, recientemente fue acusado de cometer abuso sexual a un menor de edad.

Tal situación comenzó cuando el influencer Peraki Soto declaró para una entrevista con el periodista de espectáculos Luis Magaña que tuvo un encuentro sexual íntimo con Origel cuando tenía tan solo 17 años.

En la charla, el creador de contenido expresó que vivió una infancia compleja, ya que fue adoptado por la familia de un famoso actor, el cual decidió no mencionar su nombre. Pese a que sus padres le brindaron arduo apoyo, Soto confirmó que se juntó con malas influencias, las que lo derivaron a caer en las drogas.

“Yo empecé en el mundo de las drogas como a los 15, ellos (sus padres adoptivos) no se daban cuenta porque yo fui en ese momento muy inteligente para que no se dieran cuenta, (...) me empecé a involucrar con gente más adulta que yo”, afirmó Peraki.

"Peraki" Soto expresó que por necesidad a las drogas entró al mundo de la prostitución. Instagram: @juanjoseorigel / @perakisoto

Asimismo, relató que tras ser corrido de su casa debido a las sustancias que consumía, se involucró con personas que lo metieron al mundo de la prostitución, por lo que asistió a diversas fiestas en casas de gente famosa con la necesidad de conseguir dinero para sus drogas.

“Cuando yo llego a esta casa, dentro de esta puerta se encontraba la persona que se llama Juan José Origel, mejor conocido como Pepe Origel, en el cual yo tenía que darle un servicio”, acusó Peraki.

Fueron ante estas declaraciones que Pepillo contestó contundentemente en el matutino Sale el Sol y subrayó que las personas que lo conocen muy de cerca saben cómo ha actuado en su vida personal, por lo que las afirmaciones negativas no tienen mayor relevancia.

“Todos los que me conocen de verdad saben quién soy y qué hago y hasta dónde llego ¿No? Así es que, lo demás no importa, de verdad no voy a hacer nada. Mucha gente me dice: ‘Has esto, has aquello’. No voy a hacer nada, absolutamente, usted cree en mí, muchas gracias. Usted no, pues ni modo”, destacó Origel.

Juan José Origel comentó que las personas que mejor lo conocen saben hasta dónde es capaz de llegar. Instagram: @juanjoseorigel

Incluso, aseguró que es benéfico que las personas sigan hablando y especulando sobre él, ya que eso quiere decir que aún se encuentra vigente en el medio: “Dejar que los perros ladren, porque eso quiere decir que todavía seguimos caminando”, cerró.

Cabe señalar que anteriormente, Peraki aseguró que realizó intentos formales de denunciar este supuesto abuso. Sin embargo, reveló que las respuestas han sido negativas, por lo que ahora solo cuenta su historia a través de las redes sociales con el objetivo de hacer conciencia a todas las personas que realizan y contratan servicios sexuales con menores de edad.

Finalmente, durante Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante reprobó estas afirmaciones, puesto que consideró que no es correcto proceder a acusaciones de este grado cuando la fuente no es confiable.

El periodista confirmó que no realizará nada ante esta denuncia. Instagram: @juanjoseorigel / @perakisoto

“Yo creo que también no se le puede abrir el micrófono a cualquiera, cómo sabes que es real esto, cómo le das entrada, yo no lo haría. A mí, en lo personal Luis Magaña, te conozco hace 35 años, pero me parece, a mí, en lo personal, de quinta lo que hiciste, yo no lo hubiera hecho”, afirmó el periodista en Sale el Sol.

