Colombia

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, rechazó posible preacuerdo con ‘El Costeño’ y pidió fuerte condena: “Es lo único que falta”

Durante la conmemoración del primer aniversario del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, el excandidato presidencial expresó su oposición a que se establezca una negociación con Hélder José Arteaga Hernández, el coordinador logístico del ataque a su hijo

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A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial compartió la ceremonia en la que recordaron la memoria del asesinado senador bogotano, que sufrió un mortal ataque el 7 de junio de 2025 - crédito @MiguelUribeL/X

A un año del atentado que terminó con la vida del exsenador Miguel Uribe Turbay, su padre, el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, expresó su rechazo frente a lo que sería una eventual negociación con Hélder José Arteaga Hernández, alias El Costeño: el principal coordinador logístico y articulador del atentado que ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón en Bogotá.

Uribe Londoño indicó que el eventual beneficio judicial para Arteaga Hernández, a cambio de información que permita ir más allá en las investigaciones, sería una afrenta para el dolor que ha embargado a los que todavía lloran al joven político. “La familia no acepta un preacuerdo”, afirmó de forma tajante, por lo que reclamó que la Fiscalía lo lleve a juicio porque existen 175 pruebas que lo vinculan con el atentado.

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El reclamo de Uribe Londoño, que participó sin éxito en la contienda del 31 de mayo, a la que quería llegar Uribe Turbay como candidato del Centro Democrático, se dio tras la ceremonia en la que se conmemoró la memoria del excongresista: impactado de bala cuando desarrollaba un evento proselitista en su camino a la nominación única; suceso que derivó en su muerte el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá, durante un evento de campaña en el barrio Modelia - crédito @CvePrensa19116 / X
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá, durante un evento de campaña en el barrio Modelia - crédito @CvePrensa19116/X

Para el veterano político antioqueño, “El Costeño” es el único capturado al que todavía “falta” condenar, por lo que sostuvo que no ha hecho méritos para recibir un trato favorable. “No ha colaborado. No, él, de él no hemos recibido nada que sea de las condiciones que se requiere para recibir un beneficio”, señaló Uribe Londoño en sus declaraciones, que se sumaron a la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona.

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“No puede hacer un preacuerdo con alias El Costeño”: Miguel Uribe Londoño

En sus declaraciones, el padre del exsenador también lanzó una dura crítica al sistema judicial en Colombia. “La Fiscalía no puede hacer un preacuerdo con alias El Costeño. Tiene que llevarlo a juicio para que lo condenen a la próxima máxima pena para que no haya impunidad”, reiteró el indignado padre, que no ocultó su tristeza por la manera en la que, según él, se buscaría privilegiar a los autores del magnicidio.

Durante una consulta sobre el estado del expediente, Uribe Londoño planteó que la causa llegó a un punto en el que la discusión ya no pasa solo por la captura de implicados, sino por la respuesta penal que reciba el acusado pendiente de condena. “Es el único que falta: que condenen al Costeño y lo tienen que condenar completo”, afirmó Uribe Londoño, que se desmarcó del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe.

Elder José Arteaga Hernández - 'El Costeño'
Hélder José Arteaga fue la cabeza del plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay - crédito suministrada a Infobae Colombia

En sus declaraciones, reafirmó cómo existe un acervo probatorio robusto que incrimina a Arteaga Hernández en el suceso; por ello, al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, enfocó su reclamo en la necesidad de castigo para los responsables materiales y sus articuladores. “Colombia no puede seguir viviendo la impunidad. Necesita castigar a los criminales homicidas como este”, remarcó.

A la par de este pronunciamiento, Uribe Londoño agradeció las expresiones de apoyo que, según relató, se mantuvieron desde los días posteriores al atentado hasta la conmemoración del primer año; en una intensa lucha que para su desgracia no le permitió a su hijo seguir con vida. Recordó, entre otros momentos, la presencia de muchas personas en la clínica Santa Fe durante los meses en que su hijo permaneció internado.

En efecto, el padre del exsenador describió ese acompañamiento como uno de los hechos que más lo marcaron en este año. “Eso fue muy bello. E igual está pasando hoy, maravilloso”, indicó el excandidato presidencial, y extendió ese reconocimiento a otros espacios y personas con las que se encontró en la conmemoración, que se llevó a cabo en la capital de la República, de manera más íntima.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, pidió acompañamiento de la comunidad internacional tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá - crédito Miguel Uribe/Facebook
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, ha pedido acompañamiento de la comunidad internacional tras la muerte del exsenador del Centro Democrático - crédito Miguel Uribe/Facebook

Por último, en su balance del año transcurrido desde el crimen, el hombre -que ya había perdido por cuenta del crimen a su primera esposa y mamá de Miguel Uribe Turbay, la periodista Diana Turbay- aseguró que el apoyo no se limitó a Bogotá; pues contó que hizo varios viajes por el país y que en esos recorridos volvió a encontrar muestras de afecto, ligadas a la figura de su hijo, que dejó un legado que debe permanecer.

Cuando voy por todo Colombia, he hecho muchos viajes y he salido muchas veces, para mí es emocionante”, sostuvo Uribe Londoño, que agregó que intenta convertir ese reconocimiento en una referencia pública de lo que le hace falta al país político. “Se lo regalo a Miguel, a Colombia, para que Miguel, Colombia lo disfrute, para que Colombia lo tenga, para que le sirva de ejemplo”, concluyó el político paisa.

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