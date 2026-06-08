Colombia

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

El famoso actor español se casó en la tierra que lo ha visto triunfar y por la que siente un cariño inigualable. La celebración fue privada y contó con la presencia de su círculo más cercano, lo que la hizo aún más especial para la pareja

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Ilustración de una pareja recién casada caminando y tomados de la mano, con la mujer sonriendo a la izquierda y el hombre mirándola, rodeados de plantas tropicales.
Los actores llegaron al altar con un look que conquistó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Emmanuel Esparza y Essined Aponte se casaron en una ceremonia privada celebrada el 6 de junio de 2026 en Villa de Leyva (Boyacá). Los actores optaron por una boda a la que asistieron únicamente a familiares y amigos cercanos, priorizando la privacidad.

Las imágenes y videos publicados en 15 Minutos y en las redes sociales de los propios protagonistas mostraron los detalles de la jornada. La celebración inició con una ceremonia religiosa y terminó en una fiesta con baile, comida y momentos inolvidables para los asistentes.

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Los actores compartieron imágenes seleccionadas, videos de preparación y fragmentos de la ceremonia en los que se ven muy emocionados, pues el español lloró al ver a su novia caminar hacia el altar. Por su parte, ella también se mostró muy emotiva en la ceremonia.

En los registros disponibles se puede ver a Essined Aponte luciendo un vestido strapless con silueta en forma de A, acompañado de un velo largo con detalles de plumas blancas. Aunque este no fue el único outfit que utilizó en la jornada.

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Por su parte, Emmanuel Esparza mostró su proceso antes de la boda en el que incluyó un leve retoque para las fotos, así como su perfume favorito y un traje en tono blanco.

La complicidad de la pareja se nota en cada momento que comparten juntos - crédito Essined Aponte / Instagram
La complicidad de la pareja se nota en cada momento que comparten juntos - crédito Essined Aponte / Instagram

Cabe mencionar que la pareja selló su relación tras varios años de convivir en el mismo circuito profesional y de compartir proyectos de alto alcance, como La reina de Indias y el conquistador, que es uno de los más reconocidos.

En cuanto a la puertorriqueña Essined Aponte, se sabe que tiene 35 años, y divide su actividad laboral entre Miami y Bogotá. Además, ha mostrado su versatilidad en proyectos como Escupiré sobre sus tumbas.

Por su parte, Emmanuel Esparza nació en Valencia, España, y ha consolidado un portafolio en televisión colombiana que incluye títulos como La Pola, Mentiras perfectas, Fugitivos y Romina poderosa. Los dos se conocieron durante la grabación de La reina de Indias y el conquistador, en la que consolidaron una sólida amistad y meses después confirmaron el inicio de la relación, que los llevó a consolidarse como una de las parejas más estables de la farándula colombiana e internacional.

La pareja mostró detalles del compromiso, días antes de la ceremonia - crédito Essined Aponte / Instagram
La pareja mostró detalles del compromiso, días antes de la ceremonia - crédito Essined Aponte / Instagram

Emmanuel Esparza estuvo casado antes

El famoso estuvo casado durante 17 años con la actriz española Cristina Warner, con la que tiene a su hija Zoe, que nació en mayo de 2015.

Sin embargo, tras la separación anunciada públicamente en octubre de 2020, los internautas estuvieron muy atentos a la vida sentimental del actor, hasta que confirmó su unión con la actriz puertorriqueña, una de las mujeres más bellas de las producciones colombianas.

Es necesario recordar que la diferencia de edad entre Emmanuel Esparza y Essined Aponte es de 15 años, lo que sorprende a sus seguidores por la estabilidad que demuestran. Aunque muchos de ellos los apoyan y aseguran que para el amor no hay edad.

Emmanuel Esparza y Essined Aponte están viviendo "las mieles del amor" - crédito @essinedaponte/IG
La pareja sigue conquistando corazones - crédito @essinedaponte/IG

Así fue la propuesta de matrimonio

El actor español le propuso matrimonio a la puertorriqueña el día del cumpleaños de ella (9 de abril), tras pensar el momento correcto durante tiempo.

Según relataron en diálogo con 15 minutos, el intérprete llevaba el anillo desde hacía dos años y estaba esperando “el momento ideal” para hacer la propuesta, luego de que un casting obligara a cancelar un viaje que tenían planeado.

“Hasta que yo no sienta dentro de mí que es el momento, no va a pasar”, contó Emmanuel sobre lo que pensaba en esa temporada.

En medio de un momento íntimo, Emmanuel le preguntó a la actriz: “¿Te sigues sintiendo igual?”, a lo que Essined respondió que sí, y entonces se arrodilló para preguntarle: “¿Te quieres casar conmigo?”, y ella no dudó en responder que sí.

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