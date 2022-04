“Nunca fuimos pareja”: Roberto Romano desmintió noviazgo con Natalia Alcocer

Ambos actores estudiaron actuación hace ya más de diez años. IG: @robertoromanomx @nataliaalcoceroficial

Luego de que la ex participante de Survivor México, Natalia Alcocer, reavivó la polémica sobre su mala experiencia con el actor Roberto Romano, este último no se quedó atrás y contestó contundentemente a la también actriz.

En la tarde de este 19 de abril, Roberto se enlazó directamente a los foros del programa La Mesa Caliente de Telemundo, para aclarar lo que dijo hace un par de días su ex pareja.

Y es que, la tarde del pasado 14 de abril, Natalia Alcocer realizó diversas declaraciones en las que no dejó bien parado a Romano, ya que luego de ser cuestionada por las presentadoras sobre su romance con él, ella negó siquiera conocer el nombre de la persona de la que le estaban hablando.

“¿De quién? No sé quién es, la verdad. No, no sé quién es. La verdad es que en mi vida hay pura gente importante, pura gente hermosa y pues la gente, perdón por la palabra, pero la gente mierd*, ni en la memoria, entonces, pues no. No sé quién es”, aseguró.

Tras ser cuestionado sobre qué fue lo que pasó entre él y la ahora participante de La Casa de Los Famosos, Romano con una sonrisa comentó qué de inicio no se enteró de lo sucedido, ya que después de su salida de Exatlón Estados Unidos prendió su dispositivo móvil y se encontró con una revuelta de comentarios.

El actor negó haber tenido una relación con Natalia Alcocer. (Foto:Instagram/@robertoromanomx)

“Ayer yo quería venir justamente a hablar de mi participación de Exatlón, de futuros proyectos, pero como bien lo dices, de repente salgo de Exatlón, prendo mi celular y me encuentro con todo esto que yo no entendí, yo no supe de donde vino todo este relajo”, expresó el actor frente a las cámaras.

Asimismo, aclaró que nunca sostuvo una relación de pareja con Natalia Alcocer, ya que a lo largo de toda su vida solo consideró a cuatro novias, las cuales denominó como formales.

“Para empezar, Natalia y yo nunca fuimos pareja, nunca fue mi novia. Yo solamente he tenido cuatro novias formales en toda mi vida, cuando digo formales me refiero a que se haya sabido qué fue mi pareja y que la lleve con mi familia y todo eso, he tenido solo cuatro novias formales”, subrayó Roberto considerando a Alicia Machado entre una de ellas.

Roberto y Alicia sostuvieron una relación que duro muy poco fuera de las cámaras. (Foto: Instagram: @machadooficial)

El ex participante de Exatlón subrayó que conoció a la actriz mexicana en la escuela de actuación, por lo que sí tuvieron encuentros amorosos, ya que existió una atracción entre ambos.

“Con Natalia, fue mi compañera de la escuela de actuación, estudiamos en el CEA (Centro de Educación Artística), nos graduamos en el 2013 y pues sí tuvimos ahí nuestros ‘queveres’, nos gustábamos, pero hasta ahí. Nunca se hizo nada formal, tampoco terminamos de la mejor manera”, declaró el actor.

Además, afirmó que le impactó que Natalia habló de él después de tanto tiempo: “Me sorprende mucho que diez años después salgan estas cosas, yo realmente me sorprendí y me causó mucha intriga de saber cómo alguien guarda algo ocho o nueve años, tantos años como para esperar un momento para hacerle daño a alguien”, dijo.

Roberto le dedicó a Natalia Alcocer diversos deseos para su vida amorosa. (Foto:Instagram/@robertoromanomx)

Sin embargo, el famoso dedicó unas palabras a la actriz, pues él no busca crear ni hacerle ningún daño: “Qué Dios la Bendiga, que yo no le tengo rencor ni venganza a nadie (...) Yo realmente le mandó muchas bendiciones”, reafirmó.

Incluso le deseó a la famosa que pronto encuentre a la persona con la que pueda vivir una verdadera historia de amor: ”Que encuentre al amor de su vida, realmente que sea esa pareja, que sea estable para estar con ella como acompañante y bueno pues lástima que entre nosotros no se dio”, cerró Roberto Romano.

