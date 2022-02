Héctor Parra fue acusado formalmente por Fiscalía de la CDMX por abuso sexual y corrupción de menores

Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo

Después de ocho meses en prisión preventiva, Héctor Parra fue acusado formalmente por la Fiscalía de la CDMX por abuso sexual y corrupción de menores que presuntamente habría cometido en contra de su hija menor cuando era una niña. La información ya fue rectificada por Ginny Hoffman, madre de la presunta víctima Alexa Parra, el equipo de representantes del actor y su primogénita Daniela Parra.

Durante la mañana de este miércoles 23 de febrero, Ginny Hoffman publicó un comunicado de prensa en su perfil de Instagram con la intención de informar el avance de la investigación en contra de su expareja, Héctor Parra, por la denuncia que interpuso en su contra la hija que tienen en común, Alexa.

“Por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de persona menor de catorce años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima de iniciales A.P.H. quien sufrió estas conductas desde los 6 años hasta los 14 años de edad”, se lee.

De acuerdo con el reporte, el actor permanecerá en prisión preventiva hasta que se dé una resolución del caso. Por el momento, el proceso penal se encuentra en la fase escrita de la etapa intermedia y tendrá que ser verificado ante un Juez de Control en una audiencia donde se verterán las pruebas y se llevará a cabo un juicio oral.

La noticia tomó por sorpresa a los representantes de Héctor Parra porque estaban trabajando para que el actor continuara con su proceso en libertad. También causó indignación en Daniela, quien ha apoyado a su padre desde que su hermana presentó la denuncia en compañía de la estrella de Chiquilladas. Tras lo sucedido, compartió un comunicado de prensa en la misma red social donde se especificó que la acusación no ha quedado firme.

“La acusación que ha sido informada por el C. Agente del Ministerio Público, transitará por los canales que la ley establece para su contestación y posteriores etapas procesales, sin dejar de observar el principio de presunción de inocencia, del que goza nuestro defendido”, se lee.

Durante esta nueva etapa en el caso, loa representantes del intérprete seguirán buscando la manera de que enfrente su proceso en libertad y buscarán la determinación por parte de Tribunal Federal de Amparo. Esta fue la respuesta formal que dieron a conocer los abogados, sin embargo, Daniela Parra también alzó la voz en defensa de su padre a través de sus historias de Instagram.

“Hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada, son meros dichos y qué triste que la justicia en México funcione así”, comenzó.

La primogénita de Héctor Parra comentó que las investigaciones sobre el caso no se han llevado a cabo conforme lo dicta la ley y no le parece justo que se hiciera una acusación formal sin bases sólidas. También aseguró que seguirá luchando por demostrar la anuncia de su padre con ayuda de los abogados y aseguró que no parará hasta conseguirlo.

“Hoy sí estoy encabr**ada y así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema porque este problema no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15″, continuó.

Una vez más, Daniela Parra aseguró que su hermana de presunta alienación parental por parte de Ginny Hoffman y compartió un audio donde se escucha una conversación entre madre e hija como prueba.

