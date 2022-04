De Silvia Pinal a Ariadne Díaz: los famosos que han sido víctimas de robo

Hurtaron joyas falsas en casa de Silvia Pinal FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Hace unos días el mundo del entretenimiento colapsó, pues se informó sobre el robo a la famosa casa de Silvia Pinal y, aunque los objetos extraídos de la residencia solo fueron joyas de bisutería, los allegados a la actriz se mostraron sumamente preocupados por la inseguridad.

No obstante, este no fue el único caso reciente que involucra a famosos siendo víctimas de un crimen, ya que tanto Adamari López, Shanik Berman o Jaime Camil han pasado por malos ratos debido a un asalto. A continuación contamos las tragedias por las que han atravesado estos artistas.

Ariadne Díaz

Hace un par de días, Ariadne compartió desde sus redes sociales que pasó un muy mal rato debido a que le robaron algunas piezas de su automóvil.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la artista de 36 años narró que acudió con su pareja, Marcus Ornellas, a comer con unos amigos cuando sucedió el altercado.

Ariadne denunció los hechos en redes sociales (Foto: Instagram / @ariadne_diaz)

“Pues el pan de cada día en este país. Vinimos a comer con unos amigos, un ratito, nos estacionamos a lado de una farmacia, en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos. Ahí está Marcus pidiendo las grabaciones en esta farmacia, que hay cámara y misteriosamente que no las tienen, que a ver qué pueden hacer”, comentó la actriz.

Ariadne Díaz ahondó en que su pareja solicitó las cintas de grabación de la farmacia cercana a donde estaba su coche, no obstante, no tuvieron éxito. En cuanto a la pérdida, la actriz mencionó que estaba resignada a reponer lo que le robaron.

“Cómo ya estamos tan acostumbrados, como si esto fuera normal o estuviera bien, a uno le queda agradecer, pues que afortunadamente te robaron en tu ausencia, para que no te asustaras o fue algo material y nada más, no, no es normal, no está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que este bien, pues que queda ¿No?, comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien”, cerró en el videoclip.

Shanik Berman

La periodista de espectáculos, Shanik Berman fue otra de las famosas que denunció sufrir un atraco. Esto ocurrió el pasado 19 de abril, cuando la artista apuntó que fue asaltada en un centro comercial de Querétaro llamado Antea LifeStyle.

Shanyk Berman recuperó su paquete (Instagram: shanykberman)

“Nos asaltaron en el centro comercial más importante de Querétaro @antealifestylecenter Los de seguridad de esta plaza están coludidos”

No obstante, después Shanik mencionó que logró recuperar los objetos y señaló que los encargados del sitio les apoyaron a esta labor.

“Ayer perdimos un paquete importante en el centro comercial Antea, en Querétaro. La buena noticia es que con ayuda de la gerencia de seguridad y del Lic. Rogelio Parga hoy lo recuperamos”, colocó en redes sociales.

“Ayer el personal de seguridad y limpieza de la plaza nos apoyó pero los encargados de seguridad del turno de la noche, ya sea por mala capacitación o mala actitud no nos ayudaron como se esperaría de una plaza de esta magnitud”, narró.

reportaron que departamento de Jaime Camil fue asaltado (Foto: Cuartoscuro)

Jaime Camil

Fue el periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer la información y remarcó que supuestamente personas entraron con mentiras al sitio en donde vive el actor de telenovelas como Una familia de diez, Las tontas no van al cielo o Por ella soy Eva. Asimismo, informó que autoridades ya se encuentran indagando acerca de presunto delito.

“ENTRAN a ROBAR DEPA de @jaimecamil en CDMX Alguien llamó y engañó al guardia del edificio para q permitiera a un cerrajero y a una mujer entrar al depa de Camil Iban por joyas y $ No las hallaron. @FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX indagan”, escribió el comunicador desde su cuenta de Twitter.

