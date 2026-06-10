Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción: “Perdimos 120.000 puestos de trabajo y solo recuperamos 5.000”

La construcción argentina perdió 120.000 puestos de trabajo directos en el último año, y, desde entonces, solo recuperó entre 5.000 y 6.000. Así lo advirtió Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), en una entrevista con Infobae al Amanecer.

El dirigente describió un sector que cayó 25% entre finales de 2023 y mediados de 2025 y que desde entonces permanece estabilizado, aunque sin señales de recuperación. “Estamos estabilizados, no seguimos cayendo, pero tampoco crecemos”, sostuvo Weiss, quien participó días atrás de la convención anual de la CAC.

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El presidente de la CAC también cuestionó la narrativa oficial de récords de actividad, algo que el ministro de Economía Luis Caputo resaltó en sus últimas apariciones públicas. Weiss coincidió en que sectores como petróleo, gas, minería y agro traccionan con fuerza, pero advirtió que esa dinámica no se traslada al empleo ni al consumo masivo.

Citó al economista Ricardo Arriazu, presente en la convención anual de la CAC, quien describió el crecimiento actual con la forma de la letra K: una rama que sube —energía y commodities, con poca generación de empleo— y otra que baja, donde están comercio, industria y construcción, sectores intensivos en mano de obra. “La destrucción de empleo es mucho más rápida que la generación de nuevo empleo”, resumió Arriazu según Weiss.

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La parálisis del sector de la construcción, según el dirigente, tiene dos motores. Por el lado de la obra pública, la caída de la inversión nacional frenó obras en las principales provincias. Por el lado de la obra privada, el problema, sostuvo, es estructural: el costo de construcción trepó de USD 600 a entre USD 1.600 y USD 1.700 el metro cuadrado, una consecuencia directa de que el tipo de cambio se mantuvo plano mientras la inflación acumuló cerca de 230%. “El costo de la construcción, como mínimo, se multiplicó por tres”, explicó.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Ese encarecimiento hace que los proyectos de vivienda media sean inviables sin crédito hipotecario. Weiss fue preciso: mientras el valor de venta no baje —y el consenso económico proyecta años de dólar barato que mantendrán los costos en dólares altos—, la demanda seguirá concentrada en el segmento ABC1, que puede pagar al contado, sin generar el volumen necesario para reactivar el sector. “Hasta tanto no haya créditos hipotecarios que le permitan a la clase media comprar un departamento con una cuota no superior al alquiler equivalente, el mercado no va a repuntar”, afirmó.

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Para destrabar ese financiamiento, la CAC propone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral, puedan absorber hipotecas que los bancos originan pero no pueden retener por falta de fondeo a largo plazo. “Los bancos no tienen fondeo a largo plazo”, señaló Weiss, y comparó la situación con los mercados de jubilaciones y seguros que operan como soporte hipotecario en otros países.

Consultado sobre el diálogo con el Gobierno, el dirigente reconoció que el intercambio existe, pero marcó diferencias de diagnóstico. Según relató, desde el Ejecutivo sostienen que el efecto derrame de las mejoras macroeconómicas llegará con la baja de la inflación y el impulso de los sectores ganadores, y que la macro es responsabilidad del Estado mientras la micro es problema de cada empresa. “Escuchan, entienden el problema, sostienen que va a haber un efecto derrame”, dijo Weiss. La posición de la CAC, precisó, es que ese derrame puede ocurrir en el largo plazo, pero que en el corto “hay un problema”.

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La situación del sector se refleja en el mapa territorial: mientras las provincias vinculadas a la Patagonia energética y la cordillera muestran actividad, el conurbano bonaerense y los barrios de clase media de Buenos Aires registran una caída drástica en obras. Muchas empresas del sector acumulan deudas y operan con niveles mínimos de actividad, tanto en el segmento público como en el privado.

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