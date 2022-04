Héctor Parra vs Ginny Hoffman: el actor está en bancarrota tras ser arrestado por presunto abuso sexual

Héctor Parra fue acusado de abuso sexual (Foto: Instagram @hectorparrag)

Tras aplazarse la audiencia intermedia del caso de Héctor Parra, quien fue denunciado por ex pareja Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra por abuso sexual y corrupción de menores, se dio a conocer que la situación financiera del actor está en un mal momento.

Fue su primogénita Daniela Parra, la cual ahondó en el matutino Venga la Alegría sobre las dificultades de dinero que han tenido que enfrentar -tanto ella como su padre- durante estos meses que el artista se encuentra en prisión preventiva.

“Económicamente, nos ha ido, me ha ido mal. como ya saben mi papa desde hace mucho tiempo le tiraron proyectos, le tiraron muchas cosas por esta situación. En el momento en que lo aprehenden mi papá está sin un peso entonces a mí me cayó el mundo encima pues mi papá no dejó dinero”, comentó.

Daniela PArra defendió a su papá (Fotos: Hector Parra IG)

Y es que la hija mayor de Héctor Parra ha defendido la inocencia de su padre desde un principio y ha buscado hacer todo lo necesario para que el actor pueda salir pronto de prisión.

“Sí, (estoy en bancarrota), qué mas me gustaría decir que no, pero sí. Es muy difícil, me dan ataques de ansiedad y a veces es demasiado para mí. Sé que para mi papá también”, ahondó.

Asimismo, Daniela apuntó que durante este entramado legal ha encontrado la forma de mantenerse unida a su padre, ya que ambos se escriben continuamente y eso es un consuelo para ella.

“Cada vez que nos vemos nos intercambiamos cartas, siempre empieza sus cartas con: ‘Muñe linda’ y ya con eso me mata y digo: ‘Ay, mi papá, lo extraño tanto’”, dijo.

Ante los cuestionamientos respecto a si Hofmann y Alexa han solicitado medidas reparatorias como una compensación económica, Daniela mencionó que sí, pero añadió que no estaban dispuestos a ceder.

Alexa Parra dijo que Héctor abusó de ella (Fotos: Ginny Hoffman / Instagram - Hector Parra / Instagram - Alexa Parra / Archivo)

“Sí han pedido una cantidad de dinero que no sé, ni me importa, porque la cantidad que ellas quieran no hay y no se las voy a dar. Dentro de todo eso también viene una disculpa pública, varias cosas que no vamos a hacer porque mi papá es inocente”, añadió.

No vamos a pedir disculpas por algo que no hizo solamente para que mi papá salga antes, porque eso no va a pasar, mi papá va a salir como entró: inocente.

Cabe recordar que durante un reciente encuentro con los medios en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, Daniela Parra confesó que estaba bajo un tratamiento psiquiátrico debido a los estragos emocionales del arresto de su progenitor.

“Mi papá y yo estamos muy seguros y tranquilos con la nueva defensa. Yo no la he pasado nada bien, de hecho, empecé con antidepresivos. Es un tema bastante extenso, no solo es mi papá en la cárcel, sino también mi hermana, la presión social... eso no me deja ni pararme de la cama”, dijo ante los micrófonos.

Héctor Parra está en prisión preventiva (Fotos: Cuartoscuro - @hectorparrag / IG)

¿Cómo inició todo?

Fue a finales de 2020 cuando la ex esposa de Héctor Parra, Ginny Hoffman y su hija Alexa dieron entrevistas en las que aseguraron que el histrión cometió vejaciones durante años. En este sentido, el caso continúa agravándose ya que en febrero de 2022 el famoso fue acusado formalmente por la Fiscalía de la CDMX por supuestamente cometer abuso sexual y corrupción de menores.

“Por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de persona menor de catorce años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima de iniciales A.P.H. quien sufrió estas conductas desde los 6 años hasta los 14 años de edad”, se lee en el comunicado que compartió Hoffman desde redes sociales.

En este sentido, se estipuló que Héctor Parra permanecerá en prisión preventiva hasta que se dé una resolución del caso.

SEGUIR LEYENDO