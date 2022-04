“Nunca han estado para mí” Sharis Cid arremetió contra la prensa

La actriz explotó contra la prensa y destacó que no los necesita

La mañana de este martes 19 de abril, la actriz mexicana Sharis Cid, apareció ante los medios con una actitud inesperada, ya que explotó en contra de la prensa con el contundente argumento de que la mayoría de las veces no es apoyada por los medios.

Fue en el programa matutino Sale el Sol donde se presentó un video en el cual los reporteros se acercaron a la actriz cuando manejaba su vehículo.

En el video no se escuchó cuáles fueron las preguntas iniciales que derivaron a Sharis reaccionar con esa actitud. Una de las preguntas fue sobre su novio fallecido Isaías Gómez, y aunque no contestó de manera grosera, sí demostró su ardua molestia y confesó su sentir hacia los medios.

“Hable en mi Instagram con todo el respeto, con todo el amor del mundo, los amo, no tengo nada más que hablar”, inició.

La famosa destacó que la prensa nunca ha hablado de su trabajo y su vida feliz actualmente. (Foto: Instagram @shariscid)

Más tarde, una reportera contestó a la anterior declaración de la chihuahuense en donde cuestionó el por qué no querría hablar con la prensa, a lo que la actriz de telenovelas subrayó: “Porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida, los amo”.

No obstante, la prensa buscó nuevamente la respuesta del por qué no querría contestar a las preguntas, pues siempre habrían apoyado a la actriz de 51 años, acción que no le pareció en absoluto a Sharis, por lo que expresó su descontento ante las cámaras.

“Me han apoyado siempre que tengo un problema, cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están, pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí, más que cuando hay un problema”, comentó molesta ante la insistencia de los reporteros.

Sharis Cid fue abuela recientemente (Foto: Instagram)

Asimismo, recalcó que espera que destaquen mucho más lo feliz que se encuentra actualmente, incluso pidió que la dejaran de molestar.

“Ojalá que a partir de hoy, qué estoy feliz, qué tengo dos nietos, una vida maravillosa; déjenme en paz, hablen de lo bonito de mi vida, ya lo que pasó, ya pasó. Me querían ver enojada, lo lograron”, puntualizó Sharis Cid.

La actriz declaró que no necesita que la prensa la apoye, ya que no los necesita. “Sí no me quieren volver a apoyar, no me apoyen. No los necesito. Muchas gracias”, dijo la artista al mismo tiempo de avanzar en su carro.

Después de estas declaraciones, el reportero que se encontraba en los foros de Sale el Sol, afirmó que le cumpliría sus deseos a la famosa, pues confirmó que se trataba de una actriz “del montón”.

Sharis Cid, destacó que no necesita a la prensa en nungún aspecto. (Foto: Instagram @shariscid)

“Yo sí se lo voy a cumplir a esta cretina, yo sí se lo voy a cumplir, pues para hablar de actrices del montón como ella, pues hay muchas”

Sin embargo, la conductora Joana Vega mencionó que entendía el enojo de la actriz, pues estaba de acuerdo en que todo el tiempo se le cuestionó a la famosa del difunto Isaías Gómez.

Han pasado casi cuatro años desde que Sharis Cid vivió un episodio imborrable en su vida, ya que presenció el asesinato de su novio Isaías Gómez en las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato. El hecho marcó la vida de la chihuahuense, quien supo sobreponerse de la repentina muerte de su pareja.

La intérprete recordó el traumático suceso que vivió en carne propia, pues ella fue testigo presencial del homicidio, así lo recordó la villana de telenovelas en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

La actriz narró sobre el asesinato de su fallecido novio Isaías Gómez. (Foto: Instagram: @Yordirosadooficial)

“Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’. En eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon (Peniche) que le abran el portón a Isaías y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí y me brinqué por la ventana del copiloto, en eso, yo lo veo y para mí estaba vivo’, comenzó a recordar la famosa.

