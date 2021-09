Sharis Cid narró detalles del violento asesinato de su novio Isaías Gómez: “tampoco puedo estarme flagelando”

La actriz de antagónicos presenció la muerte de su novio en 2018 (Foto: Instagram @shariscid)

Han pasado casi tres años desde que Sharis Cid vivió un episodio imborrable en su vida, pues la actriz presenció el asesinato de su novio Isaías Gómez en las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato. El hecho marcó la vida de Sharis, quien ha sabido sobreponerse de la repentina muerte de su pareja.

Ahora, la intérprete recordó el traumático suceso que vivió en carne propia, pues ella fue testigo presencial del homicidio, así lo recordó la villana de telenovelas en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

“Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’. En eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon (Peniche) que le abran el portón a Isaías y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí y me brinqué por la ventana del copiloto, en eso, yo lo veo y para mí estaba vivo’, comenzó a recordar la famosa.

Yordi Rosado compartió la entrevista en su canal de YouTube(Foto: Instagram: @Yordirosadooficial)

Al ver a Isaías, la ex integrante del grupo musical DKDA intentó reanimarlo, pero lamentablemente ya no contaba con vida: “En eso yo lo veo... para mí estaba vivo. No podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías frente a mí. Es cuando empiezo a pedir ayuda, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no”, agregó.

Este 30 de septiembre será el tercer aniversario luctuoso de Isaías, y para Sharis Cid el hecho, aunque sigue vivo en su memoria, ya no le perturba tanto, pues ha logrado superarlo, seguir adelante y considerar buscar una nueva pareja.

“Voy a vivir con eso toda mi vida. Tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta”, señaló.

Sharis aseguró que el hecho de que el trágico suceso le haya ocurrido a ella sigue un propósito, el cual ella ya ha descubierto y se siente orgullosa de haber contado con el último aliento de su amor.

“Me pregunté muchas veces por qué hasta que entendí el para qué. El saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte; es lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y no se lo deseo absolutamente a nadie”

Sharis decidió seguir adelante con su vida y dejar de lamentarse (Foto: Instagram)

La intérprete contó que su hija, Kristal Cid, quien se encontraba embarazada en ese momento, fue quien la separó del cuerpo ya inerte de Isaías y le limpió la sangre: “Mi nieta nació perfecta con todo y el susto tan impactante, porque mi hija vio todo, ella me separó de Isaías, mi hija me limpió la sangre”, lamentó.

En septiembre de 2018, el novio de Sharis Cid acababa de abrir un hotel boutique en Guanajuato, donde acudieron familiares y amigos para conocer el flamante emprendimiento y felicitar a su amigo. El empresario llegaba a la “Casa Pedro Vargas” cuando un hombre a bordo de una motocicleta le disparó y recibió al menos cinco impactos de arma de fuego.

Después del asesinato, las autoridades confirmaron la detención de Héctor Francisco Jasso Altamirano, esposo de Edelmira Gómez, hermana del empresario y expareja de Sharis Cid, por su presunta participación en el crimen. Sin embargo, en 2019 y tras once en prisión, Jasso fue declarado inocente y absuelto de toda culpa, pese a haber sido señalado como cómplice en el asesinato.

SEGUIR LEYENDO: