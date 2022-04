Frida Sofía relató la falta de apoyo por parte de Alejandra Guzmán tras la muerte de su media hermana, Natasha Moctezuma

Frida Sofía salió de prisión y confesó la razón detrás de su arresto en un restaurante de lujo (Foto: Instagram / @ifridag)

En su primera aparición pública ante los medios de comunicación, luego de haber sido detenida por alterar el orden público y de que se dijera que estaba deprimida por la muerte de su media hermana, Natasha Moctezuma, la primogénita de Alejandra Guzmán, Frida Sofía reapareció y habló sobre su próxima audiencia, su relación con su madre luego del fatídico suceso, así como de la denuncia interpuesta en contra de su abuelo, Enrique Guzmán.

Fue durante una breve entrevista al salir de un restaurante cerca de su lugar de residencia en Miami, donde la también intérprete fue interceptada por las cámaras del programa hispano de Univision, El Gordo y La Flaca, ahí ahondó sobre diverso temas como su primer juicio por los problemas ocasionados a principios de enero por alterar el orden publico en un restaurante.

“No hay imágenes, si hay, quisiera verlas [...] ‘Estoy tranquila, el que nada debe nada teme’”, dijo ante los cuestionamientos del reportero de El Gordo y La Flaca.

Frida Sofía reapareció luego de ser aprendida por alterar el orden publico el pasado enero Foto: Instagram/@elgordoylaflaca

Más adelante, fue abordada sobre como ha vivido su duelo luego de la muerte de su media hermana, Natasha Moctezuma, de 24 años, a principios de septiembre del año pasado, con quien tenía una relación muy cercana y con quien se dejó ver en diversas ocasiones en redes sociales.

Ante las cámaras del programa de Univision, la joven de 30 años explicó que aun conserva una cadena que perteneció a su media hermana y recalcó que “es su ángel” y que todos los días la tiene muy presente; sin embargo, también señaló que su madre jamás tuvo un acercamiento con ella para velar sobre su estado luego de la muerte de la hija de Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma.

“No, nunca, yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero no importa, yo me represento sola”, arguyó la también entrenadora fitness y creadora de contenido.

El pleito entre madre e hija comenzó en diciembre de 2018, y no se han comunicado desde entonces (Foto: Captura de pantalla)

Para finalizar, la también modelo fue cuestionada sobre la ratificación de declaraciones en contra de su familia y principalmente contra su abuelo, Enrique Guzmán, luego de que durante el 2021, ambos personajes integrantes de una de las dinastías más importantes del mundo de la música en México estuvieran envueltos en polémica después de Frida Sofía reveló que sufrió supuestas agresiones sexuales por parte del intérprete.

“La verdad es que me costó tanta energía y para decir lo que me paso, no es algo bonito, decir que ‘me tocaron’ cuando tenía 5 años sí suena fuerte, pero lo vuelvo a decir ese puerc* me tocó y nunca se me va a olvidar [...] Creo que falta un poquito de tiempo, se tarda la justicia divina” finalizó la nieta de Silvia Pinal.

Frida Sofía es detenida en Miami, Estados Unidos Foto: Frida Sofía

La joven fue dejada en libertad luego de haber alterado el orden público y oponer resistencia al momento, tras pagar una fianza de USD mil 500. Tras la polémica en redes sociales circularon diversas versiones de lo que sucedió ese día, pero Kenia Fallat, oficial de policía de Miami, reveló en entrevista con Ventaneando, lo que quedó asentado ante las autoridades y habló sobre las posibles consecuencias que tendrán los actos de Frida.

“Acude el oficial, entra, y le pide que se retire, que es lo que quería el gerente, que saliera. Ella no solo le dijo que no se iba a ir, intentó empujar al oficial, ahí es donde él la esposa y se la lleva para afuera, y le puso dos cargos, entre ellos el más severo es por conducta desordenada y también por resistirse al arresto sin violencia, que es donde ella empuja al oficial y por eso él le pone ese cargo”, dijo la oficial.

