Gaby Spanic confesó que vio “el rostro de Jesús” cuando sufrió un supuesto intento de envenenamiento

La intérprete está próxima a estrenar un libro autobiográfico de nombre “La saga de la verdadera Usurpadora” (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

En 2010, la intérprete venezolana que ha logrado posicionarse como una de las actrices con mayor revuelo en México, Gaby Spanic, detalló que fue afectada por un supuesto envenenamiento gradual por parte de su entonces asistente; sin embargo, también detalló su experiencia de cuando vio el rostro de Dios cuando estaba cerca de la muerte.

En un encuentro con las cámaras del programa matutino de Televisa, Hoy, la actriz narró la ocasión cuando que se dio cuenta de que Dios existía justo cuando padecía graves problemas de salud derivados al supuesto envenenamiento a manos de su exasistente argentina, María Celeste Fernández.

“Cuando yo me di cuenta de que Dios existía, es cuando sobrevivimos después de un envenenamiento, que mucha gente del medio se burlaba y se reía. Me puse a orar y de repente veo entre alfa, beta y gama, en ese estado del sueño, veo en la pared el rostro de Jesús que me sonreía y me decía ‘todo está bien, no va a pasar nada’”, subrayó la intérprete al matutino.

La intérprete que dio vida a Paola Bracho en el melodrama, La Usurpadora, enfatizó que esta experiencia marcó su vida (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

La intérprete que dio vida a Paola Bracho en el melodrama, La Usurpadora, enfatizó que esta experiencia marcó su vida y asegura que cuenta esto con mucho orgullo a las personas que están alejadas de su espiritualidad: “Fue tan bonito, yo sí lo cuento con mucho orgullo porque hay gente que no tiene fe el Dios y no ha vivido esas experiencias”, arguyó.

A principios de marzo del 2022, la también ex reina de belleza venezolana de 48 años dio a conocer, durante una emisión del programa Despierta América, que contará su vida incluyendo el presunto intento de homicidio del que fue víctima en una serie de libros llamada La saga de la verdadera Usurpadora.

“Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquitico, de dos años, envenenado también, y yo inflada como un globo y tenía que irme a trabajar”, precisó ante las cámaras del matutino de Univision.

La exasistente de Spanic pasó dos años en la cárcel, pero fue liberada por falta de evidencias (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

En 2010, Spanic contrató a María Celeste para que la auxiliara con las labores del hogar. Cuatro meses después, presuntamente ella y su hijo comenzaron a sentirse mal, por lo que investigó y supuestamente descubrió que tenían altas dosis de sulfuro de amonio en el organismo.

Por esta demanda, la exasistente de Spanic pasó dos años en la cárcel, pero fue liberada por falta de evidencias. Desde el momento en el que fue acusada, Fernández, de 24 años, negó haber colocado sulfuro de amonio en los alimentos de Gaby y su hijo, Gabriel de Jesús.

En 2017, la actriz venezolana aseguró en una entrevista para TVyNovelas que tanto ella como su hijo, de entonces ocho años, aún sufrían del supuesto intento de asesinato: “Todavía tomamos medicamentos. A mi hijo le quedó el estómago perezoso y le mandan un medicamento que lo tiene que tomar casi de por vida para poder ir al baño”, evocó para la publicación mexicana.

Gaby Spanic ganó batalla legal a Gustavo Adolfo Infante Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv

La última controversia mediática de la actriz, fue el pasado 22 de marzo, cuando notificó a la prensa mexicana que el caso que inicio en 2020 en contra el presentador de televisión, Gustavo Adolfo Infante, por daño moral, dio un giro inesperado, ya que previamente hubo un fallo en favor del también periodista, pero al final la histrionisa no tendrá que pagar la indemnización.

“Se había anulado provisionalmente esta sentencia, que originalmente estuvo a favor del comunicador de opinión, pero hoy amanecimos con la buena noticia (...) de que hoy salió la sentencia definitiva en el incidente de suspensión de amparo, y que ganamos. Esto significa que no tengo que pagar absolutamente nada (...) Concedieron la suspensión definitiva para que no se ejecute la sentencia, o sea, ganamos”, comentó Spanic.

