Ex participante de Exatlón golpeó al joven que rayó su auto en la calle

El "Loco" Arreola de Exatlón defendió su auto después de que un hombre lo rayara

Hace unos días se viralizó una grabación de un grafitero rayando un auto en Monterrey sin advertir que el dueño se encontraba dentro, el propietario de este vehículo era Ricardo Loco Arreola, ex concursante de Exatlón México.

En la grabación se pudo ver al joven pintando en un vidrio del automóvil, luego de unos segundos, el boxeador y peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) salió de su auto a toda prisa y visiblemente enojado. El grafitero intentó huir, pero fue alcanzado por Ricardo Loco Arreola.

Una vez que lo detuvo, lo jaló y comenzó a golpearlo para defender su auto. Posteriormente, el mismo ex participante de Exatlón obligó al hombre desconocido a limpiar el automóvil, esto fue difundido en sus historias de Instagram; en la grabación, se le ve borrando con saliva los graffitis que había hecho en el cristal.

Ricardo Loco Arreola formaba parte del equipo azul en la quinta temporada (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Algunas horas después del incidente, Ricardo Arreola subió una historia a su Facebook para compartir el incidente con sus seguidores, en la grabación, el deportista de contacto físico comentó:

“Cosas que pasan en el centro de Monterrey. Llegué a entrenar aquí box, y donde me estaciono llega un bato y comienza a rayar con spray (…) la neta no creo haberme pasado de verg*, pero p*nche gente, ¿Qué pe...? Me dio coraje”, relató Ricardo en sus historias temporales de Facebook.

Posteriormente, admitió que hacer justicia por mano propia no era lo más adecuado ni justificaba sus acciones, pero demostró que estaba muy enojado por el incidente en contra de su coche:

El "Loco" Arreola de Exatlón contó lo que ocurrió con su auto y el hombre

“Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando, pero creo que no fue la solución más correcta”, explicó.

El deportista mencionó que no le causó heridas severas al hombre al que agredió, es posible que haya detectado que el joven tenía algún aroma de sustancias psicoactivas, pues explicó lo siguiente para finalizar sus historias: “No pasó a más, me limpió el coche y ya, pero pues chale (…) si no sabes manejar las drogas, no las consumas”.

El deportista tuvo que abandonar la quinta temporada (Foto: Instagram/@rick_invictus)

La más reciente edición de Exatlón en la que participó Ricardo Loco Arreola fue la quinta temporada, sin embargo, a finales del mes de septiembre sufrió una lesión en la rodilla y Antonio Rosique anunció que no podía continuar en la competencia por recomendación médica.

Por otra parte, la edición de este reality titulada Exatlón All Star ya se encuentra en sus semanas finales, este 10 de abril, Sandra Smester anunció que el último capítulo se transmitirá totalmente en vivo el 1° de mayo desde las playas de República Dominicana:

“Gran Final de @ExatlonMx Domingo 1 de Mayo En Vivo !” escribió la Directora General de Contenidos y distribución de TV Azteca en su cuenta de Twitter, este mismo día se informó que durante las últimas emisiones del mes, Exatlón México tendrá un nuevo horario:

El deportista admitió que su acción no era la más idónea (Foto: YouTube/Exatlón México)

-De lunes a viernes comenzará a las 19:30 horas. En estos episodios se transmiten las competencias diarias en los circuitos.

-Los domingos a las 21:00 horas. Estos días están dedicados a las eliminaciones semanales.

“Disfruta de las últimas semanas de la temporada más grande de la historia en su nuevo horario de lunes a viernes en punto de las 19:30 y los domingos de eliminación en punto de las 21:00 horas por la señal de Azteca UNO, toda la emoción de la competencia al terminar MasterChef Junior.”, se pudo leer en el anuncio oficial de la página de este reality.

