Exatlón México: Mati Álvarez reveló si es amiga de Evelyn Guijarro

Así fue la tensión entre Mati y Evelyn en una competencia

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro juegan en equipos distintos de Exatlón México, por lo que constantemente se enfrentan en los circuitos de este programa, sin embargo, hace unas semanas protagonizaron una acalorada pelea durante un episodio.

El conflicto entre ambas surgió porque aparentemente Evelyn, del equipo azul, le intentó hacer una broma a la Golden Champion. Esta distracción habría provocado la distracción de Mati, quien perdió una carrera contra Doris del Moral y regresó enfadada a su lugar.

En ese episodio, Mati se mostró muy molesta con Evelyn Guijarro, quien intentó argumentarle que solo estaba intentando bromear y además, resaltó que también había recibido un comentario similar por parte de ella. “Pero ya no te voy a hablar, ya entendí”, mencionó al final de la discusión.

Casi un mes después del incidente, las atletas se unieron en una transmisión de Instagram desde la cuenta oficial del programa y explicaron que en realidad tienen una buena relación, incluso si no juegan en el mismo equipo.

En realidad tienen una buena amistad (Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro)

Su compañerismo es tan cercano, que incluso realizaron algunas bromas sobre convertirse en las tías de sus futuros hijos aunque no sean hermanas.

“Nos queremos muchísimo, estoy segura que voy a ser abuelita y le voy a estar diciendo. ¡Hey, vente para acá!”, expresó ‘Terminator’. Por su parte, Mati mencionó lo siguiente“Cuando Evelyn tenga hijos voy a ser la tía favorita y la que siempre la va a apoyar”.

De esta forma, las deportistas dejaron en claro que su acalorada discusión fue un suceso propio del juego y no existe una rivalidad entre ellas. Cabe señalar que la edición titulada Exatlón All Star está en sus últimas semanas de transmisión y ellas son las últimas mujeres que siguen en la competencia. Es por esto que decidieron apoyarse hasta la final de la temporada.

Ya son las únicas mujeres en la competencia (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Para visualizar Azteca Uno, los fans de Exatlón México pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; por otra parte, los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

El resto de la temporada puede disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS.

Por otra parte, Mati Álvarez si tiene una rivalidad con una de las competidoras del equipo azul, se trata de Casandra Ascencio, quien actualmente no está dentro de la competencia.

El problema surgió porque Casandra Ascencio no recibió la mitad del dinero ganado por Mati en la Copa Exatlón, aparentemente la atleta acordó dividir dicho premio monetario entre las dos.

Mati Álvarez y Casandra Ascencio (Foto: Instagram@casandraascencio/@matialvarezs)

En el programa de TV Azteca, la integrante de Titanes, el equipo rojo, se mostró indignada pues aseguró que, entre otras acciones, Ascencio la llamó “perra” en televisión nacional, por lo que no estaba dispuesta a cumplir el acuerdo de darle la mitad del dinero: “y todavía me quiere cobrar 250,000 pesos que gané con mi esfuerzo”, mencionó la atleta en 2021.

La ‘Golden Champion’ explicó que ‘MVP’ (Casandra Ascencio) se acercó para pedirle su apoyo, ya que su puntaje durante la Copa Exatlón no le permitiría llegar a la final. Ante esto, Mati Álvarez la dejó ganar para que pudieran llegar juntas a dicha fase de la competencia.

Ante esto, la ganadora de la cuarta temporada de Exatlón México aseguró lo siguiente:

“Casandra no iba bien en puntos, y de hecho yo nunca lo había hecho en mi vida, ella se acercó y me dijo ‘Oye Mati, pues no voy a pasar a la final si es que no gano en esta’, le tocaba contra mí y yo la dejé ganar para que pasara a la final, bueno, los últimos cuatro, y después ya llegar las dos juntas”

