Pablo Montero lamentó críticas a su actuación como Vicente Fernández: “Con lágrimas en la cara”

Foto: Saúl López/Cuartoscuro

Pablo Montero fue el actor encargado de interpretar a Vicente Fernández en la bioserie El Último Rey, sin embargo, la producción de Juan Osorio fue criticada e incluso llegó a los tribunales porque la familia del Charro de Huentitán no la había autorizado.

Al respecto, en conversación con Gustavo Adolfo Infante, el productor reveló que Pablo Montero estaba profundamente afectado por la polémica que había generado la serie, ya que Cuquita Abarca, la viuda de Vicente Fernández, mostró rechazo a toda la serie y los involucrados a ella.

“Hoy Pablo estuvo con las lágrimas en la cara, porque le dolió mucho, porque se sintió muy triste con esa calificación de su persona”, mencionó. De igual manera, Juan Osorio aclaró que Pablo Montero era muy cercano a la familia y no “merecía” los ataques, pues él era simplemente un actor a quien le habían presentado un proyecto que le llamó la atención.

Así se ve caracterizado Pablo Montero (Captura: @pablooficial/Instagram)

Pablo le tiene un gran afecto a la familia Fernández, un gran cariño y el lo único que hace es ser contratado por un productor que le presenta un proyecto que a él le llama la atención, entonces (...) creo que está bien que sea una serie con la que no está de acuerdo (Cuquita) pero no con una persona que convivió, que vivió con ellos”, explicó.

Para animar a su actor, Juan Osorio solo tuvo las siguientes palabras para hacerle ver que tiene que sobreponerse a las adversidades del mundo artístico; al mismo tiempo, reconoció su gran labor al caracterizarse como el intérprete de Estos celos:

“Lo unico que te queda es demostrar tu trabajo, tu talento y ver el homenaje que le estás haciendo a don Vicente y que lo tienes que hacer muy bien, para mí una persona que porte un traje de charro y que se vea bien en un traje de charro y que se pare frente a un palenque a cantar, no cualquiera”.

De igual manera, Juan Osorio recordó que Pablo Montero convivía con con Cuquita y Vicente Fernández cuando era solo un niño: “Contaba que se metía en medio de los dos para dormirse y acostarse, (hoy) estaba muy triste, estaba llorando y dije ‘Pablo así pasa la vida, uno tiene que salir adelante van a ver el capitulo y se admirarán’”, mencionó en conversación con Gustavo Adolfo Infante.

Serie El último Rey ya tiene confirmada la segunda temporada (Foto: Instagram/@tele-mex)

La polémica alrededor de la bioserie no oficial de Vicente Fernández, El último rey, también llegó hasta los tribunales de México, pues abogados de ambas partes mantienen los vivos los recursos legales para transmitir o prohibir la serie.

Recientemente, los representantes de la dinastía Fernández, Del Toro Carazo, informaron a través de las redes sociales del fallecido cantante que Televisa habría presentado un recurso de amparo para poder transmitir la serie, luego de supuestamente asegurar que no habían recibido notificación alguna.

En cambio, de acuerdo con la firma, los representantes de la empresa televisora habrían asegurado que “lo único que sabían era lo que este despacho de abogados de la familia Fernández, había publicado en un boletín de prensa”.

La serie donde actuó Pablo Montero está inspirada en el libro de Olga Wornat (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

“La falsedad con la que se condujeron ante la sociedad resulta inaudita. Claro que estaban y siguen estando notificados de que no pueden transmitir su ilegal producto”, consideraron los representantes de Doña Cuquita y familia.

A pesar del conflicto, Juan Osorio anunció que la bioserie creada a partir de la obra de Olga Wornat tendrá una continuación e incluso aseguró que ya está en proceso de pre producción:

“Esta temporada dura dos semanas, terminamos el 25 de marzo al aire, y estamos ya trabajando en una segunda temporada”, mencionó el productor de telenovelas. En la conversación con el programa De primera mano, Juan Osorio también se dijo satisfecho por el elenco de El último rey, pues considera al proyecto como un referente para mostrar que Televisa está mejorando sus producciones.

