Olga Wornat teme que Gerardo Fernández le haga daño y aseguró que tiene nexos con el crimen organizado

Cuando se anunció la bioserie El último rey: el hijo del pueblo, saltaron las alarmas de la familia Fernández, pues a su vez, ellos habían estado preparando la producción de una serie, pero realizada por Caracol TV y Netflix, que será la versión oficial de la vida del cantante, en la que incluso él alcanzó a colaborar para nutrir el guion.

Al paso de los días se confirmó que sería Televisa la productora del proyecto encabezado por Juan Osorio, que tiene como protagonista a Pablo Montero. Pero lo que terminó por molestar a los Fernández Abarca es que el argumento de la serie está basado en el polémico libro homónimo de la periodista Olga Wornat.

Y es que en el material publicado salen a relucir aspectos un tanto escabrosos en la vida del charro y su familia. Dichos pasajes, según asegura la autora, son verídicos y puede sustentarse en las múltiples entrevistas que recabó para la realización del libro.

El último rey fue lanzado por Editorial Planeta poco antes del fallecimiento del cantante (Foto: Editorial Planeta)

Pese a la intención de Cuquita y la familia por frenar la serie, esta fue transmitida en horario estelar: fueron diez los episodios que se centraron en contar el traumático episodio cuando a Vicente Fernández Jr. fue secuestrado en 1998.

Ahora, concluida la transmisión de la primera temporada de la serie, Olga Wornat se dice tranquila y sin el temor de las demandas que su trabajo pudiera generarle. La periodista volvió a mencionar a Gerardo Fernández Jr., a quien señala como el principal interesado en frenar la serie de Televisa.

“Yo defiendo la libertad de expresión y la libertad de los periodistas de trabajar tranquilos, sin que nos molesten, además del derecho de las audiencias y de los lectores de decidir qué leer y qué ver…Ojalá aparezcan muchas series, muchos libros, y que nadie se sienta amenazado ni temeroso de que lo pueden demandar, ahora por una marca”, contó la periodista a TVyNovelas.

Olga Wornat dice tener un respaldo sobre lo que mencionó en el polémico libro (Foto: Agustín Rebora/Editorial Planeta)

Wornat ya había declarado que recibió amenazas de parte de gente enviada por el hijo menor de Vicente Fernández, ahora además lo invitó a no “esconderse” detrás de su madre, pues según la periodista, Cuquita actuó aconsejada por Gerardo Fernández para intentar echar abajo la transmisión de El último rey: el hijo del pueblo.

“Él me maltrató por teléfono, pero es un tipo muy desagradable y con eso me confirmó todo lo que me habían contado sobre él, sus malos modos, su prepotencia. Su padre no era así, su padre era amable. Y no es que él te diga algo, sino que viene alguien y te dice ‘Ten cuidado porque Gerardo es muy peligroso’. Te lo dicen no una vez, te lo vienen repitiendo y no sólo la familia, gente de todo Guadalajara. Yo sólo digo que dé la cara, que no se esconda detrás de la figura de su madre”, expresó la argentina.

La autora hizo una comparación entre los caracteres de Gerardo Fernández y su fallecido padre, y encontró que son muy distintos, además reiteró que le consta que el hijo menor de los Fernández tendría vínculos con el crimen organizado.

Por dos semanas, la serie estelarizada por Pablo Montero logró conquistar a la audiencia Foto: Instagram/@elultimoreymx

“Vicente no era así, él ponía la cara, y si tenía que pedir disculpas, las pedía. Él se llevaba bien con todo el mundo, podía no caerle bien un Juan Gabriel, pero no andaba con amenazas”

Olga desea que Gerardo aparezca públicamente o la confronte, aunque admitió una sombría posibilidad: “Si me pasa algo, él es el culpable, así de simple. Sé de sus relaciones turbias (con el crimen organizado) por supuesto, todo Guadalajara lo sabe: sus negocios con poderosos. Además, muerto Vicente, mucha gente se cansó de esas cosas y habla; es más, hay información delicada que no está en el libro, pero si tengo que utilizarla, lo voy a hacer, así que no jueguen conmigo”, sentenció la periodista.

