El último rey: Juan Osorio lloró tras ver el estreno de la serie de Vicente Fernández

Osorio se mostró conmovido ante el estreno (Fotos: Cuartoscuro)

Tras la fuerte polémica que se suscitó alrededor de la nueva bioserie de Vicente Fernández titulada El último rey el hijo del pueblo, el productor Juan Osorio no contuvo las lágrimas y la emoción tras el estreno.

Y es que en días recientes se dio a conocer la posible demanda que frenaría de tajo la transmisión por Televisa Univisión de la serie de El Charro de Huentitán que habría sido realizada sin autorización de la familia del cantante.

No obstante, la cadena decidió no “censurar” este programa y se comprometió a defender la libertad de expresión. Por ende, el pasado lunes se estrenó el primer capítulo de la polémica serie.

“Hoy que estamos a un día de su estreno en la televisión nacional, ha surgido un comunicado de un despacho legal y algunas notas de prensa. Con respecto a ellos, manifestamos: Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así, que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”, señaló el comunicado emitido por la empresa.

Pablo Montero protagoniza a Vicente Fernández (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

La información continúa agregando que para la televisora de San Ángel ha sido una sorpresa la forma “negativa” en que ha sido tomada la noticia del “homenaje” que se le pretende realizar, asegurando que es preferible que una empresa mexicana sea la encargada en realizar un trabajo así, en vez de una extranjera.

El evento de alfombra roja se realizó en el Cine Tonalá, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México y el acceso al recinto fue bastante privado debido a la delicada situación en que se encuentra el show actualmente.

El capítulo se transmitió a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas y Juan Osorio, productor del proyecto, se mostró contento por el resultado, además, dedicó unas palabras a los presentes y ahondó en que no tenía nada que ver con los problemas.

La serie se estrenó el pasado lunes (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

“En cuestiones políticas y de juicios no tengo nada que ver, soy un productor que está acostumbrado a generar productos de calidad, todo lo que venga del exterior no me interesa porque ya la empresa será la encargada de ver con los abogados qué se debe de hacer, al final del camino nosotros estamos haciendo una adaptación del libro que es una recopilación de muchas notas”, externó.

Asimismo, el medio TVyNovelas dio a conocer que después del estreno, Juan Osorio se conmovió y lloró de emoción al ver el resultado, además, el productor ahondó en que este podría considerarse “el proyecto de su vida”.

“Es un día muy especial para nosotros. Es un parte aguas en nuestra empresa, demuestra que todos los productores de Televisa somos capaces de hacer un proyecto como El último rey”, aseguró.

El programa se ha visto envuelto en gran polémica (Foto: Instagram/@elultimoreym)

Osorio apuntó que esta serie tenía un valor que iba más allá de la producción, pues según el famoso, el eje central del producto es mostrar la inmensidad de El Chente.

“Estamos hablando de la historia de un ícono de la canción mexicana, un charro que sabe vestir un traje, que sabe montar y aplaudir a su público en un palenque. Él nos dio un ejemplo de lo que es la familia, de lo que es tener aspiraciones, van a ver un Vicente Fernández que muestra todo lo que tuvo que pasar para ser lo que es hoy”, añadió.

