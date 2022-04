Emilio Marcos incursionaría en el regional mexicano luego de su participación en la serie “El Último Rey”

Emilio también es cantante Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Luego de su polémica participación en la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey: El hijo del pueblo, Emilio Marcos Osorio, no ocultó su deseo por sumar una nueva área de experiencia a su corta pero ya llamativa carrera, y es que el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos explicó que le gustaría sumarse al género regional mexicano.

Fue en una entrevista para el matutino de Televisa, Hoy y tras el éxito de la primera temporada de la serie autobiográfica de Vicente Fernández producida por su progenitor, donde Emilio Marcos reconoció que su personaje le cambió la vida, por lo que no descarta la posibilidad de incursionar en este género musical.

“En música, literalmente estoy metido totalmente en lo tradicional, en el mariachi. Realmente ahorita no estoy trabajando nada mío, todo el enfoque tenía que ser para la serie. Si llevaba mucho tiempo preparando esto, ya el punto era soltarlo y a ver qué pasa después”, enunció el joven intérprete de 19 años.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

En la serie autobiográfica del Ídolo de México, producida por Televisa y Univision, Emilio dio vida a una versión juvenil de Alejandro Fernández, la cual fue duramente criticada en redes sociales; sin embargo, para el joven histrión y futuro cantante fue un proyecto muy importante para seguir dando pasos en su zagal trayectoria artística.

Más adelante, el también novio de la reconocida actriz juvenil, Karol Sevilla, marcó su deseo por incursionar en el género regional mexicano, pero con gente que lo oriente en sus primeros pasos en la industria musical en dicho género, y, de la que muchas veces ha sido considerada como un emblema nacional gracias a lo hecho por El Charro de Huentitán en vida.

El último Rey (Foto: Planeta)

Al ser cuestionado sobre si siente que ha crecido en su trayectoria, el joven intérprete destacó que en realidad ha aprendido muchas cosas que han mejorado su trabajo, pero desde su visión personal siente que solamente ha crecido en la edad y no profesionalmente.

“No he sentido que he crecido, he sentido que he aprendido muchas cosas. Esas cosas que he aprendido me han servido para que las cosas que haga después las haga más fácilmente”, acuñó a los comentarios sobre su deseo de cantar en la música regional mexicana.

Para finalizar, el joven reconoció que es importante utilizar la experiencia para poder superarse y de esta manera no quedarse estancado: “Si yo me quitará experiencia, me quedaría en el mismo lugar. Lo importante es nunca quitarte las pieles, es ponértelas encima para que todo se fusione”, concluyó.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Emilio fue banco de señalamientos durante la semana de estreno de la bioserie; sin embargo, no fueron los únicos señalamientos que se dieron en torno a ella, ya que algunos espectadores acusaron al histrión de aprovechar la posición de su padre como productor para conseguir el papel de El Potrillo.

Por otro lado, esta sería el segundo género en donde el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos incursionaría, a finales del 2021, Emilio compartió por medio de sus redes sociales su más reciente producción musical en solitario junto a Mane de la Parra para el tema principal de la novela Qué le pasa a mi familia.

Emilio Osorio Marcos, en la Ciudad de México y desde niño empezó su trayectoria como actor.

En 2017 debutó como cantante, pero no fue hasta el 2018 cuando sacó su primer EP Emilio. El 15 de mayo del 2019 lanza su primer álbum como solista que contiene 12 exitosos temas. Después de una larga espera, en abril del 2020, lanza su single más exitoso Danzón. Posteriormente, lanzaría en junio del 2020 la canción Hoy Me Tengo Que Ir.

