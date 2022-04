Vanessa Guzmán respondió a las críticas sobre su apariencia: “Todo cambia, hasta las facciones”

Vanessa Guzmán dijo que el cambio en su rostro se llama "skull" (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Vanessa Guzmán es recordada por su participación en telenovelas como Atrévete a soñar, pero hace unos años decidió hacer una pausa de la actuación y dedicarse al fisicoculturismo. Ya que recientemente recibió algunas críticas hacia su apariencia-particularmente por un cambio en su rostro-, decidió responder a los comentarios negativos.

En su cuenta de Instagram, la actriz explicó que no compite ni hace entrenamientos de alto rendimiento, de forma que su cuerpo no tendría porque reflejar el físico de las personas que si lo realizan:

“El resultado de un entrenamiento de ALTO RENDIMIENTO, (término que aplica sólo para gente que compite) conlleva a el exceso de pérdida de grasa, con fines de competencia que bien llevado a cabo te deja ver verdaderas transformaciones a tu cuerpo y todo cambia! Sí, hasta las facciones.” comenzó en un texto bastante extenso. En este espacio hizo referencia al cambio en su rostro.

Así fue el mensaje (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

En febrero de este mismo año, la actriz sorprendió al lucir su atlética figura en un diminuto bikini que dejó al descubierto sus trabajados músculos, aunque la mayoría de sus seguidores la llenó de halagos, también recibió comentarios donde juzgaron su apariencia.

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, escribió un seguidor. En su momento, Vanessa respondió lo siguiente: “Lo cuidado, lo femenina también se lleva en la boca, y aunque la mona se vista de seda mona se queda!!... y si algo se me pierde no importa, me encuentra sin buscarla”.

Además de ese comentario, la actriz recibió una serie de críticas, por lo que en su mensaje del pasado 12 de abril, Vanessa continuó explicando que su cuerpo no tendría porque lucir diferente:

Así luce ahora (Foto: Instagram: @bffvanezaguzman)

“Para todos aquellos que critican, opinan o se justifican pero al final están muy pendientes de mí, a ese término se le conoce como skull face y es más evidente durante peak week, como dije… Sólo los atletas de alto rendimiento lo logran… Quién opine lo contrario desconoce completamente el proceso competitivo, ¡y jamás verá los mismos resultados!”

De igual manera, la actriz de telenovelas y ahora fisicoculturista, aclaró que no se ha inyectado ácido hialurónico, pero que las personas que lo han hecho, si pueden lucir esas modificaciones corporales: “¡Claro al menos que tengan mucho relleno de ácido hialurónico!! Que evidentemente NO TENGO!”

En los comentarios de su publicación, la actriz recibió muchos comentarios como una muestra de apoyo por parte de sus seguidores, algunos de los mensajes fueron: “¡Campeona! Ya quisieran muchos tener tu disciplina y constancia. Has demostrado con creces lo tenaz que eres”, “Pocas personas en el mundo conocen de la disciplina que requiere algo.” y “No es concurso de belleza es de fisicoculturismo no confundan gimnasia con magnesia”.

La actriz se dedica a hacer fisicoculturismo (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Por otra parte, cuando Vanessa lució su pasarela de fisicoculturismo en Instagram hace unos meses, recibió una ola de halagos. Entre las reacciones resaltó la presencia de Maribel Guardia, una de las artistas que durante años ha enamorado al público con su espectacular figura que mantiene a sus 62 años.

“Espectacular”, mencionó la costarricense. “Muchas gracias, mi bella Maribel. Besos a la distancia”, respondió la actriz. Isabel Madow, Karin Ontiveros, Marlene Stahl y Ana Bárbara, reconocieron el trabajo que ha hecho la fisicoculturista con emojis de fuego, aplausos y caras sorprendidas.

La actriz fue criticada por su físico (Foto: IG @vanessaguzmann)

Por otra parte, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vanessa Guzmán compartió que sufrió de trastornos alimenticios:

“Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir: ‘bueno, entonces yo también quiero’. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”.

