Vanessa Guzmán incendió las redes al presumir su figura en diminuto bikini

Vanessa Guzmán cautivó a sus seguidores de redes sociales con un breve desfile de fisicoculturismo desde su habitación. La actriz se robó el aliento de más de uno al lucir su despampanante figura en un diminuto bikini que dejó al descubierto sus trabajados músculos.

Desde hace un tiempo, la actriz de Atrévete a soñar, Soltero con hijas, Amor Mío, Alborada y Aventuras en el tiempo comparte fotografías y videos en su cuenta de Instagram relacionados con su preparación como fisicoculturista. En todas sus publicaciones luce radiante, pero en esta ocasión se robó la atención debido a que dio una muestra de cómo suele posar en las competencias de esa índole.

La oriunda de Ciudad Juárez se preparó tal y como lo haría en un desfile de fisicoculturistas, donde los participantes deben usar diminutas prendas de ropa que permitan apreciar sus músculos y las posiciones que hacen. Por esa razón, Vanessa Guzmán apareció frente a la cámara con un atrevido traje de baño compuesto por dos piezas combinadas en tonos negro y morado, además de unas zapatillas plateadas.

Vanessa Guzmán participó en certamen de fisicoculturismo (Foto: Capturadepantalla/IG @Chicofarandula)

La intérprete caminó desde un costado de la cama hasta posicionarse enfrente de la cámara, donde hizo algunas poses de fisicoculturismo. Dentro de la descripción del video, Guzmán mencionó que el fragmento era parte de un ensayo para próximas competencias.

Casi al instante, la también exreina de belleza recibió una ola de halagos, mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores a través de la caja de comentarios. Entre las reacciones resaltó la presencia de Maribel Guardia, una de las artistas que durante años ha enamorado al público con su espectacular figura que mantiene a sus 62 años.

“Espectacular”, mencionó la costarricense. “Muchas gracias, mi bella Maribel. Besos a la distancia”, respondió la actriz. Isabel Madow, Karin Ontiveros, Marlene Stahl y Ana Bárbara, reconocieron el trabajo que ha hecho la fisicoculturista con emojis de fuego, aplausos y caras sorprendidas.

Foto: Instagram/@vanessaguzmann

“Cada vez más fuerte y hermosa”, “Cuerpo de Miss Universo todavía”, “Me encanta tu disciplina”, “Con todo!! y por muchas competencias a las cuales pueda ir a verte”, “Digna de admirar”, “Espectacular trabajo realizado por ti y tu equipo. Con todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, algunos usuarios de la plataforma han criticado la apariencia de la actriz en otras ocasiones porque consideran que ha llevado el ejercicio a un nivel poco favorecedor. A pesar de ello, Vanessa Guzmán se ha mantenido firme en sus ideales y continúa compartiendo su progreso a través de sus redes sociales.

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, sentenció un seguidor. “Lo cuidado, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda mona se queda!!... y si algo se me pierde no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa ante el comentario negativo.

Vanessa Guzmán se convirtió en abuela de una hermosa niña a sus 45 años por parte de su hijo José Eduardo (Captura: @vanessaguzmann/Instagram)

Desde ese momento, la intérprete ha concursado y ganado algunas competencias nacionales. Pero su trabajo por el fisicoculturismo tiene un fuerte trasfondo, pues es una arista del complicado proceso que atravesó cuando tras participar como reina de belleza.

“Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir: ‘bueno, entonces yo también quiero’. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”, confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

