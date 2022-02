Daniela Parra explotó contra su hermana y Ginny Hoffman tras acusación formal a Héctor Parra

El actor fue acusado formalmente por la fiscalía de la CDMX por abuso sexual y corrupción de menores

Daniela Parra saltó en defensa de Héctor Parra después de que Ginny Hoffman lanzara un comunicado de prensa para informar que fue acusado formalmente por la Fiscalía de la Ciudad de México por abuso sexual y corrupción de menores que presuntamente habría cometido contra Alexa Parra, hija en común. La primogénita del actor aseguró que continuará luchando para demostrar la inocencia de su padre.

El intérprete fue detenido afuera de su casa en junio de 2021 para mantenerlo en prisión preventiva tras la denuncia que interpuso en su contra su hija menor por supuesto abuso sexual que habría sufrido durante su niñez. Después de ocho meses de investigación, la Fiscalía de la CDMX habría tomado una decisión echaría para atrás la posibilidad de que el actor siga con su proceso en libertad.

Durante la mañana del pasado miércoles 23 de febrero, la defensa de Héctor Parra y Daniela fueron notificados del avance. Tras la noticia, la primogénita del actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su punto de vista ante la medida que se tomó y, notablemente consternada, pidió justicia para su padre, además de que considera que no existen pruebas contundentes en su contra.

Daniel es mediahermana de Alexa y desde que denunció a su padre no tienen ninguna relación Fotos: Instagram @dannielaprm // Cuartoscuro

“Hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada, son meros dichos y qué triste que la justicia en México funcione así”, comenzó.

Desde que trascendió la denuncia que interpuso su hermana acompañada de Ginny Hoffman, Daniela respaldó la inocencia de su padre y se convirtió en su principal defensora ante los medios. En su video comentó que ha tratado de ayudarlo durante los ocho meses que ha estado en prisión preventiva con ayuda de sus abogados y pruebas, pero a pesar de los amparos que han solicitado no han logrado que continúe su proceso en libertad.

Daniela atribuye las acusaciones en contra de su padre a las diferencias que tiene con Ginny Hoffman desde que se separaron porque durante no lograron llevar una relación cordial por el bien de Alexa. De hecho, la primogénita del actor atribuye la denuncia de su hermana a la alienación parental que presuntamente sufre por parte de su madre, la actriz de Chiquilladas.

LOs actores iniciaron un romance a inicios de 2012 y tan sólo unos meses después de enteraron que serían padres de Alexa. Fotos: Instagram @innyhoffman_ // @hectorparrag

“Hoy sí estoy encabr**ada y así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema porque este problema no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15″, continuó.

A manera de prueba, Daniela Parra colgó unos audios en sus historias de Instagram sobre una supuesta conversación entre Ginny Hoffman y Alexa. En la plática se puede escuchar como la actriz intenta le reafirma que en cuanto diga algo ante la prensa “entonces sí me voy a un juzgado”.

