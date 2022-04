Laura Bozzo ofreció a Sasha Sokol y Ángela Aguilar investigar los casos en su show: “Tienen las puertas abiertas”

Sasha Sokol, Laura Bozzo y Ángela Aguilar (Fotos: Instagram)

Después de que Sasha Sokol denunciara públicamente a Luis de Llano y que Ángela Aguilar realizara un video tras las filtraciones de unas imágenes con su nueva pareja Gussy Lau, el apoyo a ambas mujeres no ha parado por parte de sus colegas del medio y sus respectivos fans.

Esta vez fue la controversial conductora Laura Bozzo quien no sólo externó su opinión sobre ambas situaciones, sino que mostró sus intenciones de ayudarlas y les envió una curiosa invitación.

Fue durante un encuentro con los medios en la presentación de su nuevo programa para Imagen Televisión, el cual se llamará Que pase Laura, donde la presentadora le envió un mensaje a Ángela y Sasha.

“Ellas tienen las puertas abiertas de mi espacio, de mi corazón, tienen todo mi apoyo para hacer una investigación y yo creo que es bueno que las mujeres deban alzar la voy en su momento”, comentó la peruana.

La conductora habló sobre su nuevo programa

Respecto al caso de la ex Timbiriche, Laura apuntó que no debería influir cuanto tiempo tardó la cantante en denunciar al productor musical, pues eso no era un factor para invalidar el crimen cometido.

“Sasha, por ejemplo, dejó pasar muchos años, pero eso no significa que el delito no se haya cometido, pero ese tipo de casos, yo quiero que mis chicas los escuchen para que en el momento lo denuncien”, dijo.

En cuanto al caso de Ángela Aguilar, donde Gussy Lau admitió que subió las imágenes a sus close friends en redes sociales y que un conocido suyo fue quien sacó a la luz la noticia de su relación con la cantante, la conductora peruana apuntó que ese era una situación muy compleja.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

“Este un tema que va a ser contundente en mi programa porque es la nueva temporada y la nueva temporada debe ser adecuada a la realidad. Es un crimen permitir que alguien cometa un delito de esa magnitud de filtrar fotos sin autorización, pero esto es algo que está pasando muchísimo. Hablamos de Ángela Aguilar ahora, pero hay miles de niñas en este momento que están sufriendo en la calle por este problema”, ahondó.

Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje a la cantante de éxitos como En realidad, Dime cómo me quieres o Ahí donde me ven.

“Ángela Aguilar tienes todo mi apoyo. Te amo, te quiero, y tienes todo mi espacio para ti”, sentenció.

Laura Bozzo también se mostró feliz de su nuevo programa que también tendrá formato de talk show y será completamente en vivo.

La hija de Pepe Aguilar se mostró vulnerable en el video que compartió en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

“No sé si llorar, gritar o hacer un escándalo, han sido muchos años de estar contenida. Este programa lo es todo para mí, pues regresar luego de estar alejada siete años de este formato que me dio la posibilidad de ayudar a tantísima gente, es algo maravilloso”, comentó.

De igual manera ahondó en que uno de sus objetivos con este nuevo programa era evidenciar diferentes violencias que se suscitan en la vida cotidiana, para incentivar a las víctimas a que denuncien.

“Todas las mujeres deben alzar la voz en su momento. Yo quiero que las mujeres escuchen para que denuncien. Éste va a ser un tema que va a ser contundente en mi programa y va a ser una prioridad”, expresó.

SEGUIR LEYENDO