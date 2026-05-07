Beca Rita Cetina 2026: cómo y cuándo es la entrega de tarjetas del Bienestar a los beneficiarios del Edomex

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina comenzará con la entrega de tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron durante la convocatoria pasada.

El programa ampliará su cobertura e incorporará este año a alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. Cada beneficiario recibirá un recurso monetario de 2,500 pesos de manera anual para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

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La iniciativa tiene como finalidad evitar la deserción escolar y contribuir con una ayuda económica para que estos beneficiarios continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

¿Cómo y cuándo es la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina del Edomex?

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria del Estado de México se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Los padres de familia o tutores deberán acudir con la siguiente documentación para recoger el plástico.

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Documentos de la padre, madre o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

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Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total. A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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Próximo pago de la beca

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los apoyos, se espera que el próximo periodo de pagos de la beca para los beneficiarios de secundaria sea en junio. Cabe recordar la última distribución de los recursos se llevó a cabo durante abril de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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