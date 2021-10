Papá de “Gomita” habló por primera vez sobre acusaciones de violencia intrafamiliar en su contra

Gomita ya no vive en México por el miedo que siente derivado de las actitudes violentas de su padre (Foto: YouTube/Soy Araceli)

Hace algunas semanas, Araceli Ordaz Campos, mejor conocida dentro del mundo del espectáculo como Gomita, utilizó sus redes sociales para denunciar los abusos físicos y psicológicos a los que ha sido sujeta por parte de su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, quien llegó a golpearla brutalmente, igual que a su madre.

Todos los integrantes de la familia se posicionaron al respecto. Primero fue su hermano Fredy Ordaz, mejor conocido como Lapizito, el cual aseguró que nunca se enteró del tema, pues no estaba en su casa cuando sucedió. Posteriormente su mamá, Elizabeth Campos, rompió el silencio y agradeció las muestras de apoyo y los mensajes que sus seguidores le han hecho llegar.

El único que no había otorgado ninguna declaración fue el victimario. No obstante, durante el programa Es Show la Mesa de Multimedios otorgó su primera entrevista respecto a las acusaciones de violencia intrafamiliar y las órdenes de restricción que tiene para estar alejado de Gomita y su esposa.

De acuerdo con sus declaraciones, no habló antes del asunto por un acuerdo familiar que tienen, el cual consiste en no otorgar entrevistas a los medios de comunicación ni subir algún video sobre temas privados, aunque entendió lo realizado por su hija Araceli, pues, dijo “ella ya está en edad de tomar sus propias decisiones”.

A principios de octubre, Gomita denunció que su padre la golpeó brutalmente (Fotos: Captura de pantalla de Instagram/@gomita0ficial123)

A pregunta expresa sobre las golpizas que propinó a su familia y el miedo que sientes sus hijos por esta situación, aseguró, con la voz entrecortada, que él nunca ha pensado en hacerles daño. Sin embargo, en ningún momento negó las acciones por las que es acusado.

“La primera persona que quiere lo mejor para ellos soy yo. En ningún momento, haya pasado lo que haya pasado, yo he pensado en tomar represalias contra ellos. Las personas que más amo en esta vida son mis hijos y mi esposa. Me da mucho sentimiento que estas situaciones, que a la mejor ahora que Gomita es una persona de edad, se le olvide de donde venimos”, declaró Ordaz Barajas.

Posteriormente señaló que él nunca golpeó a Gomita, a pesar de que en las historias de Instagram en las cuales denunció el abuso se observan rasguños y enrojecimientos en su rostro, además de que así lo consignó el Ministerio Público (MP) al registrar la denuncia en su contra.

“El que ella ahorita haga notas o haga comentarios en decir que tienen miedo porque yo les pueda hacer algo, pues sí me da mucho pesar porque yo empecé con ellos de nada”, remarcó.

Ernesto Chavana, presentador del show, le otorgó una redención con esta entrevista, pues, dijo, buscaba esclarecer el asunto “y no se tenga una imagen que no es la correcta de Alfredo”. Ante estas declaraciones, el también representante agradeció el espacio y solicitarle a su familia que vean estas declaraciones para reiterarles sus diculpas.

El padre de Gomita aseguró que no tomará represalias contra su esposa o hijos (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

“Yo no tengo nada en contra de ellos y yo no busco ningún problema. Si en algo les fallé, les pido disculpas”, aseveró, al tiempo que negó los supuestos problemas de alcoholismo que padece.

Ordaz Barajas dijo que todo este asunto se trató de un “problema que se salió de las manos” entre él y su esposa, el cual tenía solución. Según su versión, terceras personas se entrometieron y lo sacaron de contexto para perjudicarlo junto con su familia.

Finalmente, remarcó que todas las declaraciones realizadas por Gomita son mentira y no aceptó ninguno de los adjetivos que le colocó, como vividor o mantenido, pues el trabajo siempre lo ha buscado él y le rindió algunos frutos que compartió con su familia a lo largo de todos estos años.

“Mi cometido es ese, que mi esposa y mis hijos estén tranquilos, que yo no pienso hacer nada en contra de ellos. Lo que ella hizo en contra de mí sabe que no es cierto, sabe que tienen casa porque yo la he apoyado, tiene carro porque yo se lo regalé. Lapizito tiene coche porque yo se lo regalé. Claro que con su trabajo, pero yo también he trabajado”, sentenció entre lágrimas.

