Andrés García se reconcilió con su hijo Leonardo tras problemas de salud: “Estábamos resentidos”

El actor salió con su hijo Leonardo García (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Luego de que algunos medios reportaran que se encontraba en estado delicado, Andrés García reapareció ante los medios para explicar las causas de su reciente hospitalización. Sin embargo, algo que también llamó fuertemente la atención de sus seguidores es su más reciente reconciliación con su primogénito, Leonardo García Vale.

Fue a través de una entrevista vía telefónica con el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, cuando el importante histrión de la época del Cine de Oro en México, detalló que su hijo reapareció durante su hospitalización para hacerle compañía durante este complejo momento de salud y en su rehabilitación.

“Si hace falta quien me cuide, él viene”, recalcó el histrión ante las preguntas de la periodista de espectáculos, Flor Rubio. Más adelante, los presentadores de VLA detallaron que el también histrión se quedará durante todas las vacaciones de Semana Santa para ayudar a su padre durante su rehabilitación.

El actor reapareció junto a su hijo Leonardo García

Por otro lado, el actor hizo uso de sus redes sociales en el transcurso del pasado 10 de abril, para difundir un video donde señalaba que su estado de salud era óptimo luego de un tratamiento rutinario que se había exagerado. En el videoclip de poco más de un minuto se puede ver al actor que protagonizó Chanoc, junto a su hijo Leonardo, en su ya conocida casa de Acapulco, de nombre El Paraíso.

“Estoy muy a gusto, me está cuidando mucho, sobre todo platicamos, conversamos, cosa que antes no hablábamos. Nos veíamos eventualmente, pero no conversábamos mucho, como que estábamos resentidos el uno con el otro, pero ya no, ya nos llevamos de maravilla”, se puede escuchar en el videoclip de Andrés García.

Por su parte, Leonardo García también compartió la noticia en sus redes sociales con otro mensaje de agradecimiento por la preocupación que los fans del primer actor demostraron en la publicación, pero reafirmó que lo mencionado por su papá sobre el estado de salud y las noticias publicadas de manera rápida, por lo que hasta bromeó que ya se encuentra comiendo pastel.

El actor se reunió después de una gran pausa con su padre (Foto: Instagram/@leonardogarciaof)

“Queridos amigos, quiero que sepan que mi papá, @andresgarciatvoficial está muy bien, gracias por preguntar y preocuparse. ¡Les queremos explicar que fue una transfusión de sangre rutinaria, que se llevó a cabo sin complicaciones hasta ahora, de hecho hasta se está comiendo mi pastel, ja,ja! Algunos medios exageraron la noticia. Nuevamente, gracias y muchas bendiciones para todos ustedes”, agregó el intérprete de Con toda el alma.

Cabe recordar que el patriarca de la familia habría dicho que sus hijos no formaban parte de su testamento, a lo que las recientes imágenes en la cuenta de Instagram del artista indican que las cosas se han solucionado entre padre e hijo y mantienen una buena relación.

Venga la Alegría entrevistó a Andrés García Foto: YouTube/@VengalaAlegría

Durante la entrevista con Venga la Alegría, Andrés García especificó que le ha pasado de todo; sin embargo, detalló que el motivo de su ingresó al hospital de Santa Lucía fue la deficiencia de hemoglobina, de la cual en enero ya había recibido una transfusión de sangre.

Durante el primer mes del 2022, su esposa contó para el programa matutino Hoy, que García arrastraba diversos problemas de salud, donde los de mayor de relevancia era el relacionado con la medula espinal, así como la leucemia que sufrió por tomar medicamentos sin alguna prescripción médica para tratarse del mal humor.

“Tiene una condición en la que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”, detalló para el programa matutino de Televisa.

