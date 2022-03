Andrés García confirmó su bioserie y confesó quién será el protagonista

Andrés García compartió algunos detalles de su próxima serie autográfica

El primer actor del Cine de Oro mexicano, Andrés García, desde hace algunos años ya había comentado su deseo de plasmar en las pantallas parte de su trayectoria en una serie autobiográfica. En esta ocasión, el galán de telenovelas no ocultó su ilusión por ser parte de la dirección creativa de su bioserie y por empezar a conseguir el casting, del cual dio algunos detalles.

Fue en entrevista con el programa vespertino, De Primera Mano, donde el reconocido histrión primeramente reconoció que para poder ser parte de la producción espera de sentirse pleno de salud, ya que hace unos meses había presentado algunos problemas relacionados con la medula espinal, situación que estaba destruyendo sus glóbulos rojos.

“Yo quiero esperar a caminar un poco mejor porque como quiero ser el director general, hay que caminar mucho porque hay que montar cada escena, hay que enseñarles a los actores, no les va a ser fácil actuar y hablar y proceder como en aquella época... Me voy a esperar un par de meses, a ver qué pasa”, señaló Andrés García.

Andrés García Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial

Más adelante, el actor que protagonizó la multipremiada cinta, Chanoc (1967) confesó que será él quien financie y produzca toda la serie de su vida.

“Yo espero que no me salga tan cara porque conozco mucho del negocio, no se me dificulta, la tarea de los directores es, se pasan una hora o dos viendo dónde ponen la cámara, un acercamiento a ver dónde pongo la cámara, para mí no va a ser tan difícil, aunque siempre es mucho trabajo”, arguyó.

Por otro lado, el reconocido intérprete mexicano ahondó sobre el actor que protagonizará la serie sobre su vida: “Creo que ya lo tengo, pero él no lo sabe, su papá es amigo mío... supongo que si acepta sería el personaje principal, haría de Andrés García de joven”, señaló.

Andrés García (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Para finalizar, cuando le pidieron a Andrés García revelar el nombre del actor que le ha llenado el ojo para interpretarlo, respondió el principal principal problema es que el joven que le interesa para protagonizar su obra no se dedica a la actuación: “No, se dedica a otra cosa, es algo que tengo que hablar yo con su papá”, enfatizó el actor de 80 años.

Ante la sorpresa, los conductores de Imagen Televisión mostraron interés por saber quien es el joven candidato del histrión. Y es que esta no es la primera vez que alguien cercano al entorno de Andrés García quiere interpretar el papel del histrión que protagonizó Pedro Navaja (1984).

Fue su primogénito, Leonardo García, quien en una pasada entrevista con Ventaneando, recalcó que tenía un interés genuino por dar vida a la vida y obra de su padre en una serie autobiográfica. Sin embargo, ya había dado el indicio de que eso sería muy complicado porque su padre es quien la estaba escribiendo.

Andrés García familia Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial

“Él es su productor, es su vida, es su serie y él decide sus cosas, yo no, digo, sí lo apoyo, le digo que opino, que todo, pero la decisión final la toma él”, recalcó Leonardo para el programa conducido por Paty Chapoy.

La serie biográfica de Andrés García supuestamente abordará los momentos más importantes de la vida del actor, sus logros, decepciones y todos sus amoríos, así como su relación con algunas figuras del espectáculo mexicano como Verónica Castro, Luisito Rey, Luis Miguel, Jorge Rivero y Lucia Méndez.

Cabe recordar que la noticia de su bioserie ha tomado fuerza en los últimos meses luego de las complicaciones de salud que ha presentado el actor, inclusive en una pasada entrevista para el programa Al Rojo Vivo de Telemundo reconoció que ya estaba pensando en su muerte.

SEGUIR LEYENDO: