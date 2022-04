Apio Quijano rompió el silencio sobre su “beso” con Erik Rubín: “Hay que respetar”

Apio Quijano dijo que no quiso besar a Erik Rubín (Fotos: captura de TikTok@los40veracruz // Instagram@apioquijano)

Luego de protagonizar un momento bastante comentado en redes sociales junto a Erik Rubín, el cantante conocido como Apio Quijano rompió el silencio, pues se dijo agredido ante los rumores del “casi beso”.

El cantante de Kabah negó rotundamente que hubiera querido besarse con Erik Rubín durante su presentación en los 90′s Pop Tour y se lanzó contra las personas que difundieron el video con una interpretación errónea. Sobre todo, se dijo herido porque fueron mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad LGBT+ quienes dieron fuerza al rumor.

“Lo que me dolió no es lo que se dijera, sino la manera y la forma en como dijeron las cosas, que fueron muy hirientes y te comento, me sorprendió que fueran las mujeres y la comunidad gay que fueran así, entonces es como otra vez decir hay que respetar, queremos respeto, respetemos también”, expresó para Ventaneando.

El cantante de Kabah pidió respeto, pues el beso fue una interpretación errónea (Fotos: Instagram@erikrubinoficial/@apioquijano)

Durante la presentación del 90′s Pop Tour en Veracruz, el integrante de Kabah y el de Timbiriche estaban cantando y decidieron acercarse para darse un abrazo, sin embargo, extendieron el momento durante varios segundos dejando muy poca distancia entre sus labios. Posteriormente, bailaron brevemente, comenzaron a inclinar sus cabezas hasta encontrarse y finalmente se separaron.

La acción enloqueció al público y en redes sociales se comenzó a difundir como un “romántico momento”, ya que sus rostros se acercaron tanto, que muchas personas consideraron que estaban a punto de besarse.

Al respecto, Apio Quijano reiteró que fue una acción totalmente sacada de contexto y relató que en realidad, el cantante de Timbiriche solo lo estaba ayudando a cubrir un error, pues no llevaba micrófono, causando risas entre ambos.

Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron un "romántico momento" en los 90´s Pop Tour Video: TikTok/@los40veracruz

“En ese momento en particular, yo estaba cantando el coro y estaba cantando, no sé qué estaba bailando y cuando se me olvidó que me tocaba cantar con él, entonces salgo y voy con él, llego con él sin micrófono, entonces pues me toca cantar a mí y yo no traía el micrófono y Erick lo que hizo fue protegerme; de plano me reí con él, nos abrazamos y ya, se ve muy tentadora la situación, pero... no”, compartió en conversación con Ventaneando.

El cantante añadió que “No tiene nada que ver con todo lo que la gente está inventando”, pero admitió que le tienen sin cuidado los rumores en torno a su persona: “y si lo quieren seguir inventando, invéntenlo... sus historias, sus cuentos”, explicó.

El encuentro entre Erik Rubín y Héctor Apio Quijano ocurrió el pasado 2 de abril en el WTC de Boca del Río, ubicado en el estado de Veracruz. Este serie de conciertos se organiza desde hace cinco años y tiene el objetivo de revivir los grandes éxitos de los artistas más populares en la década de los noventa.

Así fue el momento (Foto: captura de TikTok/@los40veracruz)

Los 90′s Pop Tour tienen un repertorio de artistas y bandas muy amplio, talentos musicales como Pee Wee, Motel, Paty Cantú, Kudai, Yahir, JNS, Ana Torroja, Lynda, Sentidos Opuestos, Benny y Magneto son solo algunos integrantes de esta gira, la cuál recorrerá varias regiones de México y está organizada por Ari Borovoy.

Además de Apio Quijano, quien reaccionó ante el hecho fue Andrea Legarreta, la esposa de Erik Rubín , pero no hizo más que reírse y tomar con humor la grabación, pues ella está segura de que no hay nada más entre ellos: “Después que dirán”, mencionó en el programa que conduce.

Cabe señalar que hace pocos días, Erik Rubín celebró su aniversario número 22 junto a Andrea Legarreta; durante las primeras horas del 1° de abril.

