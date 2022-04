Erik Rubín y Apio Quijano estuvieron a punto de besarse en el 90s Pop Tour

Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron un "romántico momento" en los 90´s Pop Tour Video: TikTok/@los40veracruz

Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron un “romántico” momento durante su presentación en los 90′s Pop Tour, pues sus rostros se acercaron tanto, que al público le pareció que iban a besarse.

En el video, se pudo ver que el integrante de Kabah y el de Timbiriche estaban cantando y decidieron acercarse para darse un abrazo, sin embargo, extendieron el momento durante varios segundos dejando muy poca distancia entre sus labios.

Posteriormente, bailaron brevemente, comenzaron a inclinar sus cabezas hasta encontrarse y finalmente se separaron sin concretar el beso; por su parte, la tensión entre el público había aumentado al máximo, pues algunos fans ya estaban gritando de emoción ante el cariñoso acercamiento.

Erik Rubín y Apio Quijano dejaron muy poca distancia entre sus labios Fotos: Instagram@erikrubinoficial/@apioquijano

Después del encuentro, Erik Rubín se acercó a abrazar a otros integrantes de Kabah y continuó con el show. Por su parte, los internautas se encargaron de viralizar la corta grabación y aseguraron que “eran la nueva pareja” de la nostálgica gira.

“Ya se armó el nuevo romance del #90sPopTour con #ErikRubín y #ApioQuijano”, “Que callado se lo tenían” y “La pasión se respiraba en ese escenario” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en TikTok y Twitter.

El encuentro entre Erik Rubín y Héctor Apio Quijano ocurrió el pasado 2 de abril en el WTC de Boca del Río, ubicado en el estado de Veracruz. Este serie de conciertos se organiza desde hace cinco años y tiene el objetivo de revivir los grandes éxitos de los artistas más populares en la década de los noventa.

Así fue el acercamiento entre los cantantes (Foto: captura de TikTok/@los40veracruz)

Los 90′s Pop Tour tienen un repertorio de artistas y bandas muy amplio, talentos musicales como Pee Wee, Motel, Paty Cantú, Kudai, Yahir, JNS, Ana Torroja, Lynda, Sentidos Opuestos, Benny y Magneto son solo algunos integrantes de esta gira, la cuál recorrerá varias regiones de México y está organizada por Ari Borovoy.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho un comentario sobre el acercamiento, pero es muy probable que solo se hayan dejado llevar por la pasión en el escenario.

Quien si reaccionó ante el hecho fue Andrea Legarreta, la esposa de Erik Rubín , pero no hizo más que reírse y tomar con humor la grabación, pues ella está segura de que no hay nada más entre ellos: “Después que dirán”, mencionó en el programa que conduce.

Recientemente celebró su aniversario con Andrea Legarreta (Captura: @andrealegarreta/Instagram)

Cabe señalar que hace pocos días, Erik Rubín celebró su aniversario número 22 junto a Andrea Legarreta; durante las primeras horas del 1° de abril, la presentadora del programa Hoy recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje en honor a su amado esposo; externó que durante las más de dos décadas que han estado juntos han aprendido, se han transformado y han crecido, además de formar una familia junto con sus hijas Mía y Nina.

Durante las primeras horas de este viernes, Andrea Legarreta recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje en honor a su amado esposo; afirmó que durante las más de dos décadas que han estado juntos han aprendido, se han transformado y han crecido, además de formar una familia con sus dos hijas”, escribió como parte del mensaje.

Por otra parte, Apio Quijano reveló a Ventaneando en 2020 que estaría buscando ser padre con una mujer: No sé si mañana llegué a suceder de que encuentre a alguien, peor no me gustaría adoptar, sí me gustaría tenerlo con una mujer, ahorita vivo una soledad plena”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: