Los 90s Pop Tour siguen apostando por la nostalgia: “La gente ya lo da por hecho”

Gracias al éxito y tras el confinamiento de la pandemia, el concepto continúa este 2022 (Foto: Bobo)

Tras casi cinco años de la primera vez que se presentó el concepto 90s Pop Tour, la llamada “gira de la nostalgia” ya ha retomado su marcha con una nueva etapa que comenzó en noviembre pasado en la Arena Ciudad de México.

Con la adición de nuevos actos: Ana Torroja, Lynda, Benny Ibarra y Sentidos opuestos, más la continuidad de JNS, Magneto, Kabah y Erik Rubín, el ambicioso proyecto comandado por Ari Borovoy comenzó la quinta etapa del show que ha recorrido desde marzo de 2017 por distintas ciudades de México y el sur de Estados Unidos.

Para hablar de este “tren de la nostalgia” que se ha vuelto imparable, integrantes de la gira conversaron con Infobae México:

“Muy emocionada por la próxima Arena del 25 de febrero y por las fechas sucesivas que vienen después dentro de la República, que también tenemos muchas ganas de llegar a otros lugares”, contó Daniela Magún, de Kabah.

Las agrupaciones realizan 'featurings' en el escenario con canciones como Enferma de amor y Mai-mai (Foto: Bobo)

Como ya ocurrió el años pasado con la presentación sorpresa de Garibadi y Alicia Villarreal, Karla Díaz de JNS aseguró que “Siempre salimos con alguna sorpresa, nosotros somos los últimos en enterarnos, Ari siempre tiene un as bajo la manga, la realidad es que siempre hay algo nuevo, viene renovado con nuevos integrantes, nuevas canciones, hay muchos cambios de los otros conciertos y seguramente habrá algún invitado especial”.

Para crear el repertorio con nuevas colaboraciones, Angie Taddei, también integrante de JNS, aseguró que en la planeación del setlist el elenco siempre puede opinar:

“Esta vez de toda la experiencia y aprendizaje con las ediciones anteriores, de alguna forma todos teníamos alguna idea de que todos compartimos el escenario con todos. Obviamente todos queríamos cantar con Ana, con Lynda, con Benny y con todos los nuevos, las combinaciones son muy divertidas y ad hoc a los grupos, esa parte siempre es linda. Para escoger las canciones tenemos chance de levantar la mano, lo padre es que todos podemos opinar y comentar…las canciones hacen el show”.

La gira 90s Pop Tour se presentó por primera vez en marzo de 2017 (Foto: Bobo)

Respecto al boom de la nostalgia y la añoranza de esa década, factores que han sido la base del éxito de la gira, Sergio O’Farrill de Kabah aseguró que la euforia del público no ha disminuido a casi cinco años del concierto inicial, sino que se ha transformado también por la pandemia.

“Ceo que como todo en la vida, quizá no es tan eufórico por esta novedad de tener a tus grupos favoritos de regreso en el escenario, sin embargo más bien la gente ya lo da por hecho, yo creo que si mañana dijeras ‘mañana desaparecen todos los grupos de los 90′ seguiría existiendo ese vacío.

“Y la combinación del hecho de que llevamos tanto tiempo queriendo salir, queriendo regresar a nuestra vida, y ahora más que nunca disfrutar la vida desde otro punto de aprendizaje de lo vivido en dos años, hace que la euforia siga estando ahí de manera diferente, los conciertos sold out del año pasado, la verdad estaban desbordados de energía”, aseguró el cantante de La calle de las sirenas.

“Conforme ha pasado el tiempo, todo este tren de la nostalgia ha cambiado pero no ha disminuido su marcha”

Sergio se presentó con Kabah en el mes de noviembre tras haber sufrido la fractura de su tobillo (Foto: Bobo)

Sergio, quien sufrió un accidente en moto que le provocó la fractura de un tobillo, habló sobre si en esta próxima presentación podrá bailar con sus compañeros sobre el escenario:

“Voy muy bien, vengo de terapia física, voy muy disciplinado con buena energía y expectante a ver qué tanto puedo bailar...por lo pronto voy bien, la terapeuta me decía que para las sesiones que llevamos, el pie ha avanzado muy bien, yo espero ese día que la gente me pueda ver si no bailando, sí de pie y compartiendo”, expresó.

